«Saturday Night Live»-Dokuserie kommt

US-Fernsehen

Mitte Januar 2025 wird beim Streamingdienst Peacock die Doku-Reihe starten.

Peacock kündigt neue Original-Docuserieszur Feier der 50. Staffel von «Saturday Night Live» an. Die vierteilige Dokuserie beleuchtet verschiedene Elemente der Geschichte und des Erbes der Show und erforscht die Feinheiten der legendären Sketch-Comedy-Serie. Die Doku-Reihe von Academy- und Emmy-Preisträger Morgan Neville wird am 16. Januar 2025 exklusiv auf Peacock Premiere haben.Mit mehr als 60 Mitwirkenden, darunter «SNL»-Allstars, und einem Rückblick auf Jahrzehnte der «SNL»-Geschichte bietet «SNL50: Beyond Saturday Night» einen Blick hinter die Kulissen einiger der ikonischsten Markenzeichen der amerikanischen Late-Night-Comedy-Institution. Unter der Produktionsleitung des Oscar- und Emmy-Preisträgers Morgan Neville enthüllt jede Folge neue Einblicke in die reiche Geschichte der Show und lüftet den Vorhang für alles, vom Autorenraum bis zum berühmten Vorsprechverfahren.Morgan Neville, Executive Producer: „Ich bin von «Saturday Night Live» besessen, solange ich denken kann. Für «SNL50» hatte ich das Glück, mit einigen meiner Lieblings-Independent-Filmemacher zusammenzuarbeiten, um einige tiefere Geschichten von «SNL» zu erzählen. Zusammengenommen vermitteln diese eigenständigen Episoden eine neue Perspektive auf «SNL» und darauf, was es ausmacht.“