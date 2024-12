NFL kommt 2025 nach Berlin

TV-News

Die US-Liga gastiert in den Jahren 2025, 2027 und 2029 für insgesamt drei Spiele in der deutschen Hauptstadt.

Seit 2022 trägt die National Football League (NFL) Spiele in Deutschland aus. Angefangen hat das Spektakel in München, im vergangenen Jahr fanden gleich zwei Partien in Frankfurt statt, ehe in diesem November wieder die Metropole im Süden Gastgeberstadt war. Ab dem kommenden Jahr kommt eine weitere Host-City hinzu. Wie die NFL am Mittwoch bekannt gab, finden in den Jahren 2025, 2027 und 2029 jeweils ein Spiel in Berlin statt. Als Austragungsort hat man das Olympiastadion festgesetzt.„Deutschland hat eine reiche Tradition im American Football, und die NFL hat eine lange Geschichte mit der Stadt Berlin“, so NFL-Commissioner Roger Goodell über das fünfte NFL auf deutschem Boden. „Vor 34 Jahren haben wir zum ersten Mal ein Preseason-Game im Olympiastadion ausgetragen, bevor es in den frühen 2000er Jahren die Heimat der Berlin Thunder der NFL Europe war. Jetzt, mit fast 20 Millionen NFL-Fans in Deutschland, kehren wir in historischer Weise in die Stadt zurück und spielen zum ersten Mal ein Regular Season Game, um das nächste Kapitel in unserer Beziehung zu Berlin aufzuschlagen.“Iris Spranger, Senatorin für Inneres und Sport des Landes Berlin, fügt an: „Unsere mehrjährige Zusammenarbeit mit der NFL liefert nicht nur Gänsehautmomente für die Fans im Olympiastadion, sondern gibt auch der Sportmetropole Berlin einen Schub. Für Berlin heißt das weltweite Sichtbarkeit, zahlreiche internationale Gäste, langfristige Impulse für den Tourismus und hohe wirtschaftliche Wertschöpfung. Mit einem großen Sportentwicklungsprogramm bringen wir gemeinsam mit der NFL auch die kontaktlose Variante Flag Football in die Berliner Schulen und Vereine. Wir stärken damit sowohl den Breitensport als auch die Inklusion im Sport. Liebe NFL, wir freuen uns auf tolle Spiele und eine erfolgreiche Zusammenarbeit!“Die NFL wird in den kommenden Monaten die teilnehmenden Teams, den Spielplan und Ticketinformationen bekannt geben. Ab 2025 kann die NFL bis zu acht von der Liga betriebene internationale reguläre Saisonspiele pro Saison ansetzen. Für 2025 wurde bereits die Zusage gegeben, zwei Spiele der regulären Saison im Tottenham Hotspur Stadium in London und ein Spiel im Santiago Bernabéu Stadium in Madrid – der Heimat von Real Madrid – auszutragen. Weitere Spiele und Austragungsorte werden in den kommenden Wochen und Monaten bestätigt.Große Freude dürfte der weitere Spielort auch bei RTL auslösen. Der Kölner Sender überträgt bekanntlich den US-Sport im deutschen Fernsehen und fuhr in den vergangenen Jahren gute Werte mit den Live-Übertragungen aus Frankfurt und München ein. In einem Bericht auf RTL.de zeigt sich NFL-Experte Björn Werner hocherfreut über die Rückkehr der NFL nach Berlin: „Dass die NFL zurück nach Berlin und ins Olympiastadion kommt, ist aus Sicht der deutschen NFL-Fans etwas ganz besonderes. Die NFL kommt in die Hauptstadt und das gehört einfach zusammen. Als Berliner Junge ist das natürlich nochmal doppelt so schön und emotional für mich.” Der Berliner weiter: „Für mich persönlich ist das ganze Thema sehr emotional und mit meiner gesamten Footballkarriere verknüpft. Vieles hat damals als Zuschauer im Olympiastadion bei der NFL Europe angefangen. Sagen zu können, dass das Spiel bei mir Zuhause stattfindet, an dem Wort wo ich aufgewachsen und in der Stadt, die ich immer repräsentiert habe, ist schon etwas ganz Besonderes.”