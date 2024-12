HGTV bestellt mehr «Zillow Gone Wild»

US-Fernsehen

Die Show mit Komiker Jack McBrayer geht mit zehn Folgen weiter.

, die erfolgreichste Erstausstrahlung von HGTV in diesem Jahr, wurde für eine zweite Staffel mit zehn Folgen verlängert. In dem Hit nimmt der Schauspieler und Komiker Jack McBrayer die Zuschauer mit auf eine Tour zu den seltsamsten, verrücktesten und wildesten Immobilien auf dem Markt. «Zillow Gone Wild» zog bei seiner Erstausstrahlung mehr als 12,5 Millionen Zuschauer über lineares Fernsehen und Streaming an und rangierte unter den Top 3 der Nicht-Nachrichten-/Sport-Kabelprogramme in seinem Sendeplatz unter den wichtigsten Demos von HGTV. Die neuen Folgen sollen 2025 Premiere haben.„Wir waren schon immer begeistert vom «Zillow Gone Wild»-Instagram-Account und freuen uns, das, was die Fans lieben, zu nutzen und ihnen sowohl in den sozialen Medien als auch im Fernsehen einen tollen Service zu bieten“, sagte Betsy Ayala, Interim Head of Content, HGTV. “Diese unverschämten Häuser waren auf dem Bildschirm sofort ein Hit, und Jack ist zurück, um uns noch mehr einzigartige Immobilien zu zeigen.“Inspiriert von dem äußerst beliebten Instagram-Account, der mehr als zwei Millionen Follower hat, zeigt HGTVs «Zillow Gone Wild» die Charaktere, die sich für nicht-traditionelle Häuser mit ihrer unverwechselbaren Einrichtung und fantasievollen Architektur entschieden haben, und zeigt die einfallsreichen Möglichkeiten, eine unverwechselbare Immobilie zu vermarkten. Die Serie erkundet die einzigartige Geschichte jedes Hauses sowie die faszinierenden Hintergrundgeschichten der Käufer und Verkäufer. In der neuen Staffel wird jedes Haus nach seinen einzigartigen Eigenschaften bewertet und am Ende jeder Folge wird ein Haus als das „wildeste“ von allen ausgewählt.