Für MagentaTV: Tim Raue ist auf weihnachtlicher Mission

TV-News

Zwei-Sterne-Koch Tim Raue entdeckt in der neuesten Folge von «Herr Raue reist!» die weihnachtliche Kulinarik und Traditionen der Steiermark.

Der bekannte Zwei-Sterne-Koch Tim Raue lädt erneut auf eine kulinarische Entdeckungsreise bei MagentaTV ein. In der neuesten Folge seines MagentaTV-Originalsverschlägt es den Berliner in die verschneite Steiermark, wo er die Magie der Alpen und die Aromen der Weihnachtszeit erkundet. Ab dem 12. Dezember 2024 können MagentaTV-Kunden exklusiv dabei sein, wenn Raue festliche Spezialitäten und besondere Traditionen aufspürt.Von der malerischen Rösteralm, wo der Berliner Koch auf 1.400 Metern Höhe klassische Gerichte genießt, bis hin zur lebendigen Hauptstadt Graz zeigt die Doku eindrucksvoll, wie die Region Tradition und Moderne vereint. Dabei kommt auch das berühmte steirische Kürbiskernöl nicht zu kurz, das in keinem festlichen Menü fehlen darf.Die Kombination aus herzlicher Gastfreundschaft, spektakulärer Natur und feiner Kulinarik macht diese Folge zu einem weihnachtlichen Highlight. Raues Begegnungen mit Einheimischen und die Inspiration für ein festliches Vier-Gang-Menü mit persönlicher Note sorgen für echte Festtagsstimmung.