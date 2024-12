«Stranded with My Mother-in-Law» geht weiter

International

Das brasilianische Network setzt die Reality-Show mit neuen Episoden um.

Netflix Brasil hat die zweite Staffel der Reality-Showangekündigt. In der Serie stellen sich Paare einer Reihe von Herausforderungen auf einer abgelegenen Insel, unterstützt – oder behindert – von ihren Schwiegermüttern. Der Wettbewerb verspricht erneut spannende Dynamiken und persönliche Konflikte, während die Teilnehmer um einen lebensverändernden Preis kämpfen.Die erste Staffel, die das ungewöhnliche Konzept etablierte, erhielt gemischte Reaktionen, wurde jedoch für ihre unterhaltsamen und oft emotionalen Momente gelobt. Die Fortsetzung soll die Spannungen zwischen den Beteiligten weiter ausloten und neue Herausforderungen bieten, die die Beziehungen auf die Probe stellen.«Stranded with My Mother-in-Law» gehört zu einer wachsenden Reihe von Reality-Shows, die Netflix in regionalen Märkten produziert, um das Interesse lokaler Zielgruppen zu bedienen. Die zweite Staffel wird bald verfügbar sein; Details zu den teilnehmenden Familien und dem Startdatum stehen jedoch noch aus.