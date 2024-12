«Morden im Norden» geht Ende Januar weiter

TV-News

Das Erste präsentierte 16 neue Folgen, die auf dem gewohnten Sendeplatz immer montags um 18:50 Uhr zu sehen sein werden.

15,6 Prozent Marktanteil verzeichnete die vergangene-Staffel zu Beginn dieses Jahres. 16 neue Folgen stehen nun in den Startlöchern, die Das Erste ab dem 27. Januar 2025 immer montags um 18:50 Uhr auf Sendung schickt. Die Fälle der Lübecker Mordkommission stehen ab dann auch in der ARD Mediathek auf Abruf bereit.In den Hauptrollen spielen Sven Martinek als Finn Kiesewetter, Ingo Naujoks als Lars Englen, Julia E. Lenska als Nina Weiss und Jonas Minthe als Gregor Michalski. In der elften Staffel geht es unter anderem um den gewaltsamen Tod eines Klimaaktivisten, einen Mordfall um einen sozial engagierten Politiker und einen Totschlag an einer Zirkusmitarbeiterin. Außerdem wird Kommissar Michalski selbst Opfer eines Mordanschlags. Bei den Ermittlungen wird das Team wie immer von Rechtsmediziner Dr. Henning Strahl (Christoph Tomanek) und neuerdings von der Polizeipsychologin Yasmin Ahmadi (Saman Giraud) unterstützt.«Morden im Norden» ist eine Produktion der ndF: Berlin GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste . Produzent ist Hans-Hinrich Koch, Development Producer ist Marion Klann, Producer ist Wiedeke Brünjes. Als Executive Producer fungiert Diana Schulte-Kellinghaus, die Redaktion verantwortet Karsten Willutzki (beide NDR).