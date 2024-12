«Die Toten von Marnow 2» verliert weiter an Zugkraft

Quotennews

Das Finale der Krimiserie ist unter die Räder gekommen. Am Vorabend holte eine «Watzmann ermittelt»-Wiederholung mehr junge Zuschauer.

Die ersten vier Teile vonwurden am Samstagabend gesendet. Der Start verlief mit 4,11 Millionen Zuschauern unter dem Ergebnis der ersten Episoden, die die Miniserie von vor drei Jahren erreichte. Damals schalteten 5,71, 4,38 und 4,46 Millionen Menschen den Dreiteiler ein, am Samstagabend waren bei den Einzelfolgen nur noch 2,93 Millionen Zuschauer übrig.Die fünfte Episode mit dem Titel „In Schwerin wird scharf geschossen“ sicherte sich 3,07 Millionen Zuschauer, das Projekt mit Petra Schmidt-Schaller, Sascha Alexander Gersak und Sabrina Amali erreichte 12,5 Prozent Marktanteil. Die Regiearbeit von Andreas Herzog nach einem Buch von Holger Karsten Schmidt führte zu 0,15 Millionen jungen Zuschauern, der Marktanteil lag bei schlechten 3,2 Prozent. Das Finale, das im Anschluss kam, sahen 2,94 Millionen Zuschauer, nun wurden 12,2 Prozent erfasst. Beim den 14- bis 49-Jährigen fuhr Das Erste 0,16 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf weiterhin schlechte 3,2 Prozent.Am Mittwoch um 18.50 Uhr setzt Das Erste weiterhin auf Wiederholungen von. Die Episode „Ende einer Heldin“ sahen 2,96 Millionen Zuschauer, was Das Erste zu 15,1 Prozent Marktanteil führte. Beim jungen Publikum wurden 0,20 Millionen erzielt, sodass die blaue Eins auf einen Marktanteil von 6,7 Prozent kam. Die Wiederholung übertrumpfte die Erstausstrahlung von «Finsteres Herz».