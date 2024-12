Angela van Brakel verlängert bei der «:newstime»

TV-News

Die Anchorwoman der Kabel-Eins-Nachrichten hat ihren Vertrag um mehrere Jahre verlängert.

Der ProSiebenSat.1-Konzern hat ein Personalupdate gegeben: Demnach hat Angela van Brakel ihren Vertrag bei der Nachrichten-Sendungum „mehrere Jahre“ verlängert. Über die konkrete Laufzeit machte das Unternehmen keine Angaben. Angela van Brakel bleibt Anchorwoman der «:newstime» bei Kabel Eins, mit Norbert Anwander als ihr Vertreter.Außerdem moderiert sie im Wechsel mit Claudia von Brauchitsch und Marc Bator die Nachrichten bei Sat.1 . Karolin Kandler ist Anchorwoman der ProSieben-«:newstime». Sie moderiert im Wechsel mit Michael Marx. Zum «:newstime»-Team gehören zudem Delia Träger, Ina Dietz, Jule Gölsdorf, Kira Alin, Philipp Isterewicz, Stephanie Puls und Tom Palluch.„Angela van Brakel ist eine wichtige Säule in unserem redaktionellen Team. Es ist eine gute Nachricht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, dass eine so herausragende Journalistin auch die nächsten Jahre :newstime moderieren wird“, so «:newstime»-Chefredakteur Arne Teetz über die Moderatorin, die zuletzt Claudia von Brauchitsch durch die gemeinsame ProSieben-Sat.1-US-Wahl-Nacht führte.