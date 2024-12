Neuer Tiefpunkt: «Menschen, Bilder, Emotionen» ohne Jauch weiter schwach

Quotennews

Nach Mitternacht wurde Ukraines Ministerpräsident Denys Schmyhal interviewt, jedoch waren die Quoten enttäuschend.

Der Fernsehsender RTL strahlte am Mittwochabend vier Stunden langmit Moderator Steffen Hallaschka ab. Das Raclette der deutschen Fernsehunterhaltung vermischte das Aus der Bundesregierung mit dem Geburtstag von Hape Kerkeling, den Boxkampf von Stefan Raab gegen Regina Halmich, ein Interview mit der Putin-Geisel Kevin Lick über seine russische Gefangenschaft und Ralf Schumacher und sein Outing.Vor knapp zehn Jahren sahen noch fast fünf Millionen Menschen zu, 2021 verabschiedete sich Jauch vor 3,13 Millionen Zusehern. Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg erreichten vor zwei Jahren 2,23 Millionen, Hallaschka ging im vergangenen Jahr vor 1,88 Millionen Menschen auf Sendung. Die erstmals am Mittwochabend gesendete Jahresrückblick-Show sahen 1,82 Millionen Zuschauer und brachte RTL 10,0 Prozent Marktanteil. Das vierstündige Ereignis sicherte dem Sender 0,39 Millionen Zusehende, der Marktanteil belief sich auf 10,7 Prozent.Dasging um 00.15 Uhr auf Sendung und verbuchte 0,65 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, wovon 0,15 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile lagen bei 9,5 Prozent bei allen sowie 10,8 Prozent bei den Werberelevanten. Beifolgte in Interview mit Ukraines Ministerpräsident Denys Schmyhal, das 0,38 Millionen Menschen verfolgten. Der Marktanteil wurde auf 6,4 Prozent beziffert. Mit 0,11 Millionen jungen Menschen fuhr man 8,4 Prozent Marktanteil ein.