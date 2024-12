«Rosenheim-Cops»-Produzent Ollig geht in Ruhestand  Moosauer übernimmt

Köpfe

Marlies Moosauer übernimmt zum neuen Jahr die Zügel bei der erfolgreichen ZDF-Serie. Bavaria-Produzent Alexander Ollig wechselt in den Ruhestand.

Bei der ZDF-Seriekommt es hinter den Kulissen zu einem Wechsel. Da Produzent Alexander Ollig sich in den Ruhestand verabschiedet, übernimmt Marlies Moosauer ab dem 1. Januar 2025 die produzentische Verantwortung. Weiterhin zum Kreativteam zählen die Producerinnen Julia Sander und Elisabeth Villotti. Als Produktionsleiter fungiert Dennis Voss, während die Herstellungsleitung bei Sandra Vogelbacher liegt.Marlies Moosauer sagt über ihre neue Aufgabe: „Wenn man wie ich in Rosenheim aufgewachsen ist, kommt man an den «Rosenheim-Cops» einfach nicht vorbei. Seit 2017 bin ich Teil des Teams und durfte an der Seite von Alexander in meiner Rolle immer weiter wachsen. Viele Schauspielende kenne ich bereits aus meiner Zeit am Volkstheater. Umso mehr freue ich mich jetzt, diese für mich sehr besondere Serie als Produzentin zu übernehmen und neue Geschichten mit unserem wunderbaren Team vor und hinter der Kamera zu erzählen.“Über seinen «Rosenheim-Cops»-Abschied sagt Alexander Ollig: „Als 2003, nach vielen Jahren als Redakteur beim ZDF , die «Rosenheim-Cops» in meine redaktionelle Verantwortung fielen, war es Liebe auf den ersten Blick. Gemeinsam mit den vielen Mitwirkenden vor und hinter der Kamera ist es uns gelungen, die Serie zu einer erfolgreichen Weekly zu entwickeln, die sich über die Jahre hinweg zu einem wahren Dauerbrenner mit Kultcharakter gemausert hat. Seit 2009 durfte ich die Serie als Produzent bei der Bavaria Fiction weiterführen. Nun übergebe ich die «Rosenheim-Cops» an Marlies und bin überzeugt, dass sie bei ihr in besten Händen ist. Ich wünsche der Serie noch viele weitere Staffeln und allen Beteiligten weiterhin viel Energie, kreatives Engagement und zahlreiche neue Ideen, um den Erfolg fortzuschreiben. Für mich war die Arbeit für und mit den vielen Mitarbeitenden der «Rosenheim-Cops» immer auch ein Vergnügen und bin dankbar mehr als 20 Jahre Teil dieses Teams gewesen zu sein.“„Seit fast 25 Jahren sind «Die Rosenheim-Cops» ein Quotengarant im ZDF und ein Aushängeschild der Bavaria Fiction. Alexander, du hast die Serie mit viel Leidenschaft und Liebe zu den Geschichten und den Figuren maßgeblich gestaltet und über die Jahre ein wunderbares Team vor und hinter der Kamera geschaffen. Für dein Engagement möchte ich mich herzlich bedanken und das Allerbeste für die kommende Zeit wünschen“, so Marcus Ammon, Geschäftsführer Content bei Bavaria Fiction. „Ein Lebenswerk abzugeben, ist nie einfach. Umso mehr freut es uns, den Staffelstab intern an Marlies weiterreichen zu können. Aufgrund Marlies‘ langjähriger Erfahrung bei den Ro-Cops wissen wir die Serie in bester Obhut. Marlies, ich wünsche dir viel Erfolg für deine neue Aufgabe und weiterhin viel Spaß mit den «Rosenheim-Cops».“Von der Bavaria-Fiction-Serie läuft derzeit die 24. Staffel im Dienstag-Vorabendprogramm des Mainzer Senders. Seit Oktober verzeichnet das ZDF auf dem Sendeplatz um 19:25 Uhr im Schnitt 3,65 Millionen Zuschauer und einen tollen Marktanteil von 16,0 Prozent. Aktuell laufen bereits die Vorbereitungen zur 25. Staffel, deren Dreharbeiten im kommenden Frühjahr beginnen werden. Gedreht wird die Serie in Rosenheim, München und Umgebung sowie in den Bavaria Studios.