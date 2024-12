«Yellowstone»-Spin-Off mit alten Charakteren

US-Fernsehen

Kelly Reilly und Cole Hauser werden mit ihren Figuren an der neuen Serie mitwirken.

Die Würfel sind gefallen: Mit dem Finale der fünften Staffel geht die Paramount Network-Serie «Yellowstone» zu Ende. Doch die Geschichten gehen weiter. Nach Informationen von „Deadline“ bekommen Kelly Reilly und Cole Hauser mit ihren Serienfiguren Beth und Rip ein Spin-Off. Zuletzt war Kevin Costner aus der Serie ausgestiegen, so dass sich die Geschichten um seine Person drehten.Ursprünglich sollte «Yellowstone» mit einer sechsten Staffel mit Reilly und Hauser fortgesetzt werden. Paramount Global entschied sich jedoch für den strategischen Schritt eines Spin-offs, um die Serie in das hauseigene Ökosystem zu überführen. Bislang hatte sich Paramount nämlich verkalkuliert und die Serie im Jahr 2020 für das Streaming an den Konkurrenten Peacock von NBCUniversal verkauft.Für Mastermind Taylor Sheridan geht es mit «Yellowstone» zügig weiter: Nach dem Ende der Mutterserie und des Prequels «1883» steht die zweite Runde von «1923» mit Helen Mirren und Harrison Ford in den Startlöchern. Das dritte Prequel «1944» ist ebenso in Entwicklung wie die Serie «6666». Auch «The Madison» mit Michelle Pfeiffer ist ausgekoppelt, die neue Serie soll bereits im nächsten Jahr erscheinen.