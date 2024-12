RTL-Tochter Fremantle verlängert mit Jamie Oliver

England

Der Fernsehkoch wird auch weiterhin in Großbritannien Fernsehformate herstellen.

Fremantle, ein RTL-Unternehmen, hat einen neuen mehrjährigen Kooperationsvertrag mit der Jamie Oliver Group abgeschlossen. Mit dem neuen Fünfjahresvertrag wird die bereits seit zwei Jahrzehnten währende, erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jamie Oliver auf eine neue Grundlage gestellt und langfristig fortgesetzt. Seit dem Jahr 2002 besteht die Kooperation zwischen Fremantle und Jamie Oliver im Bereich des TV-Vertriebs. Durch das Engagement von Fremantle konnte das umfangreiche und preisgekrönte Content-Portfolio von Jamie Oliver einem breiten, globalen Publikum auf verschiedenen Plattformen in über 200 Gebieten weltweit zugänglich gemacht werden.Im Rahmen des erweiterten neuen Vertrags erhält Fremantle nun die weltweiten Rechte an Jamie Olivers TV-Vertrieb, AVoD, FAST und digitalen Plattformen sowie eine gemeinsame Verpflichtung zur Erkundung neuer Unterhaltungsmöglichkeiten. Der Fokus liegt weiterhin auf dem Ausbau von Jamie Olivers AVoD und seinem digitalen Angebot. Der Jamie Oliver Channel, im Jahr 2023 zum FAST-Kanal des Jahres gekürt, ist gegenwärtig auf 14 Vertriebsplattformen verfügbar. Dazu zählen unter anderem Pluto TV , Roku sowie exklusiv auf Samsung TV in Großbritannien, Deutschland und den nordischen Ländern.In der Folge wird eine enge Zusammenarbeit mit dem Team von Jamie Oliver erfolgen, um dessen digitale Präsenz weiter auszubauen. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass Jamie Olivers TV-Bibliothek in den USA erfolgreich auf YouTube gestartet wurde. Das Ziel besteht in einer Vergrößerung des digitalen Publikums sowie einer Bekanntmachung von Jamies vollständigem Backkatalog bei neuen Generationen.Bob McCourt, Chief Operating Officer, Commercial and International bei Fremantle, sagte: „Wir sind stolz auf die langjährige Beziehung, die wir mit Jamie haben, um seine Inhalte einem globalen Publikum zugänglich zu machen. Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft fortzusetzen und unser Angebot auf TV-Vertrieb, FAST, digitale und Markenunterhaltung auszuweiten. Wir freuen uns sehr, dass wir die Marke Jamie Oliver weiter ausbauen und der weltweit beste Distributor von Jamie-Oliver-Inhalten sein können.“Zoe Collins, Geschäftsführerin der Jamie Oliver Group, sagte: „Ich freue mich, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Fremantle weiter auszubauen, während wir versuchen, Jamies Profil in unseren Schwerpunktgebieten über mehrere Kundenkontaktpunkte hinweg zu stärken, von FAST-Kanälen, YouTube, AVod bis hin zu traditionelleren Sendeplattformen. Wir sind sehr stolz auf unseren Katalog an Shows und daher freue ich mich auch sehr, neue Wege zu finden, um diese Inhalte einem neuen Publikum zugänglich zu machen und Jamies Vermächtnis in der realen Welt zu erweitern.“