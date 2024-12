Quotencheck

Trotz starkem Vorlauf und großem Namen sind die Einschaltquoten der Sendung enttäuschend.

Bei Brainpool und ProSieben wird man sich fragen, warum «Die Quatsch Comedy Show» nicht funktioniert hat. Pro Folge wird mindestens ein bekannter Star eingeladen und selbst auf späteren Sendeplätzen schlagen sich solche Formate im Ersten deutlich besser. Stand-Up in Deutschland ist aber nicht tot, das beweisen unter anderem Dieter Nuhr und zahlreiche andere Programme.Tahnee Schaffarczyk und Khalid Bounouar starteten die zweite Staffel der ProSieben-Comedyshow am Mittwoch, den 16. Oktober, um 21.25 Uhr. Nur 0,61 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen Bülent Ceylan, Fabian Lampert, Luksan Wunder und Illyoung Kim, die 2,8 Prozent Marktanteil mitbrachten. In der Zielgruppe fuhr man 7,8 Prozent Marktanteil ein, «TV total» war im Vorfeld allerdings viel erfolgreicher. Atze Schröder, Yalcin Norton, Marc Weide und Simon Stäblein brachten sieben Tage später lediglich 0,55 Millionen Zuschauer, wovon 0,28 Millionen Umworbene dabei waren. Der Marktanteil bei den jungen Menschen sank sogar auf 6,2 Prozent.Chris Tall, Laura Brümmer, Dr. Pop und David Kebekus sind ebenfalls bekannt, brachten allerdings am 30. Oktober nur 0,62 Millionen Menschen zu ProSieben . Unter den Werberelevanten befanden sich 0,37 Millionen, das bedeutete sieben Prozent. Anfang November stürzte das Format mit Mirja Boes, Yannick de la Pêche, Jochen Falck und Jan van Weyde aber ab: Nur noch 0,45 Millionen Menschen sahen zu. Bei den Umworbenen wurden nur noch 0,21 Millionen gemessen, schlimme 3,4 Prozent Marktanteil waren die Folge.Mit der fünften Ausgabe der zweiten Staffel ging es leicht aufwärts. Guido Cantz, Lara Autsch, René Marik und Dave Davis brachten 0,51 Millionen Menschen ab drei Jahren zum Lachen, dabei waren auch 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Marktanteil wurde mit 6,6 Prozent fast verdoppelt. Die sechste Folge hatte 0,55 Millionen Zuschauer und 0,34 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil bewegte sich nun bei 7,2 Prozent. Lisa Feller, Negah Amiri und Herr Schröder führten zum zweitbesten Ergebnis.Ende November durften sich die Zuschauer auf Matze Knop, Elissa Hamurcu, Robert Alan und Marco Brüser freuen, doch wieder nur 0,55 Millionen Menschen sahen zu. Die Reichweite fiel auf 0,29 Millionen und brachte nur noch 6,2 Prozent. Ingmar Stadelmann, Sara Karas, Sven Bensmann und Bora kamen zum Abschluss, jedoch waren nur 0,39 Millionen Menschen dabei. Mit 0,23 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren kann man nicht wirklich zufrieden sein. Der Marktanteil lag bei 4,9 Prozent.Die zweite Staffel von «Die Quatsch Comedy Show» enttäuschte mit lediglich 0,53 Millionen Fernsehzuschauern, der Marktanteil rutschte von 2,7 auf 2,4 Prozent. Die ersten neun Folgen erreichten noch 0,58 Millionen. Bei den jungen Leuten sahen nun 0,29 Millionen Menschen zu, das bedeutete 6,2 Prozent. Im ersten Halbjahr sahen 0,31 Millionen sowie 6,7 Prozent der Zuschauer die Sendung.