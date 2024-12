Neue Max-Serie «Isadora Moon»

US-Fernsehen

Die neue Animationsserie geht am 2. Januar 2025 los.

Am 2. Januar 2025 startetstartet. Die Serie basiert auf der weltweit beliebten und meistverkauften Buchreihe von Harriet Muncaster und erzählt die bezaubernden Abenteuer eines Mädchens, das halb Vampir und halb Fee ist, ihrer Freunde an der Schule für Menschen und ihrer weiteren magischen Familie. Isadora Moon ist kein typisches Kind; sie verkörpert die Magie beider Welten – sie umarmt die Verzauberung der Feen und des Funkelns ebenso wie die Kräfte ihrer gotischen Vampirseite. Diese charmante Serie spricht Kinder und Familien gleichermaßen an und zeigt Themen wie Selbstakzeptanz, Kreativität und die Schönheit, sich selbst treu zu bleiben.Harriet Muncaster ist die Schöpferin, Autorin und Illustratorin der Isadora-Moon-Buchreihe, die seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2016 weltweit mehr als 5 Millionen Mal verkauft wurde und in 42 Sprachen erhältlich ist.„Isadora Moon erinnert uns daran, dass es nicht nur in Ordnung ist, sich anders zu fühlen – es ist das, was uns wirklich besonders macht. Sie mag nicht so schnell fliegen wie andere Vampirkinder oder nicht so gut zaubern können wie die Feenkinder, aber ihre einzigartige Mischung aus Eigenschaften ist es, die sie auszeichnet“, sagte Muncaster. “Genau wie Isadora haben wir alle unsere eigene besondere Magie in uns. Nehmen Sie Ihre Individualität an, denn es gibt eine Sache, die Sie besser können als jeder andere auf der Welt: Seien Sie Sie selbst!“„Isadora Moon ist mehr als nur eine Geschichte über ein Mädchen, das halb Vampir und halb Fee ist; es ist eine Feier der Individualität und Selbstakzeptanz, die bei Kindern von heute großen Anklang findet“, fügt Deborah Thorpe hinzu, die Showrunnerin der 2D-Animationsserie, die von ihrem Unternehmen Kelebek Media entwickelt und produziert wurde. “Diese Serie wird das Publikum an fantastische neue Orte entführen. Wie Harriet hoffen wir, Kinder überall dazu zu inspirieren, sich wohlzufühlen und stolz darauf zu sein, sie selbst zu sein.“«Isadora Moon» wird mit 12 Episoden (eine 22 Minuten lang, die restlichen elf 11 Minuten lang) Premiere feiern, in denen eine talentierte Besetzung von Synchronsprechern Isadora und ihre Freunde zum Leben erweckt, zusammen mit einem Kreativteam, das sich der Bewahrung der Magie der Originalbücher und der Umsetzung neuer Geschichten auf der Leinwand verschrieben hat. Jede Episode nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise voller Spaß, Freundschaft und einer Prise Magie, perfekt, um die Fantasie der jungen Zuschauer anzuregen.