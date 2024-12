Quotencheck

Die dritte Staffel wurde zwischen Mitte Oktober und Ende November wiederholt.

Im Herbst 2022 startete Kabel Eins den Versuch das Angebot an Eigenproduktionen auf den Samstag auszuweiten. Es blieb allerdings bei einem kurzweiligen Versuch, denn die Werte von «50 Jahre Ballermann» und «Die geheime Welt…» unterschieden sich nicht wesentlich von den bisherigen Serien-Wiederholungen. Seither laufen wieder US-Reihen wie «9-1-1: Lone Star», «Navy CIS: L.A.» oder «Manifest». Auchläuft in regelmäßigen Abständen. Zuletzt wiederholte man die dritte Staffel, die aus dem Jahr 2020 stammt und erstmals vor dreieinhalb Jahren im deutschen lief.Kabel Eins setzte auf Doppelfolgen, die Staffel startete am 12. Oktober vor 0,68 und 0,69 Millionen Zuschauern, die solide 2,8 und 2,9 Prozent des Gesamtmarktes belegten. In der Zielgruppe kamen die Wiederholungen weniger gut an: Nur jeweils 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein, die Quotennadel stoppte bei 2,4 und 2,3 Prozent. Die zweite Doppelfolge sorgte eine Woche später nur noch für Reichweiten von 0,51 und 0,49 Millionen, was den Marktanteil auf jeweils 2,1 Prozent drückte. In der Zielgruppe blieb man mit 0,10 und 0,12 Millionen sowie 2,1 und 2,5 Prozent stabil.Ende Oktober wurden 0,65 und 0,69 Millionen Zuschauer gemessen, darunter waren 0,11 und 0,13 Millionen aus der für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauergruppe. Die Quoten beliefen sich auf 2,7 und 2,9 Prozent im Gesamtmarkt und 2,5 und 2,9 Prozent in der Zielgruppe. Am 2. November waren die Werte wieder rückläufig. Mit 0,54 und 0,49 Millionen Zuschauern blieb «FBI» bei 2,1 und 2,0 Prozent hängen. Zur besten Sendezeit fuhr Kabel Eins zunächst 0,13 Millionen Jüngere und 2,5 Prozent, in der 21-Uhr-Stunde nur noch 0,08 Millionen und 1,5 Prozent ein. Der 9. November lieferte ein neues Hoch in der Zielgruppe. Mit 0,15 und 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 3,2 und 2,9 Prozent drin. An den Senderschnitt reichte man also noch immer nicht heran. Insgesamt lief es mit 0,55 und 0,56 Millionen sowie 2,1 und 2,2 Prozent ebenfalls ausbaufähig.Kaum Veränderung gab es sieben Tage später zu verzeichnen. Die beiden Episoden spülten 0,56 und 0,57 Millionen Zuschauer zu Kabel Eins, der Marktanteil wurde jeweils auf 2,3 Prozent beziffert. In der Zielgruppe hielt man mit 0,14 und 0,12 Millionen das Quotenniveau von 3,1 und 2,4 Prozent. Am 23. November endete die dritte Staffel und damit auch die «FBI»-Ausstrahlung am Samstag. Es fehlten noch drei Folgen, die mit jeweils 0,05 Millionen Umworbenen und 1,1, 1,1 und 1,3 Prozent unter gingen. Insgesamt schalteten 0,54, 0,49 und 0,47 Millionen Zuschauer ein. Das führte zu 2,1, 1,9 und 2,3 Prozent Marktanteil.Die Wiederholung der dritten «FBI: Special Crime Unit»-Staffel verlief unspektakulär. Im Durchschnitt sahen 15 Episoden 0,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die für einen Marktanteil von leicht unterdurchschnittlichen 2,3 Prozent sorgten. In der Zielgruppe sah das Ergebnis suboptimal aus. Mit 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen musste sich Kabel Eins mit mauen 2,2 Prozent begnügen.