Lea und Erik  aber der Brief an Nico

Soap-Check

Paukenschlag zum Ende der ersten Staffel: Lea überlegt, den Spreewald zu verlassen. Doch da fällt eine Person ins Haus.

«Rote Rosen» (Mo – Mi, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Mi, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Für alle Fälle Familie» (Mo – Fr, 10.00 Uhr, sixx)

«Die Spreewaldklinik» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Britta wird misstrauisch, als Noah nicht sagen will, warum die Polizei ihn noch einmal zum Unfall befragt. Was verbirgt er vor ihr? Sie durchsucht Noahs Zimmer und findet Fotos seines - inzwischen verkauften – Autos. Und alles passt: Farbe und Modell sind mit dem Unfallwagen identisch und der Wagen hat einen Unfallschaden! Britta glaubt, dass Noah der Unfallverursacher ist und konfrontiert ihn mit dem Vorwurf.Nach Henrys Ansage bemüht sich Maxi, ihre Enttäuschung zu verbergen, und will sich damit arrangieren, nur eine gute Freundin für ihn zu sein. Wenig später wird Maxi von Werner gebeten, sich Gedanken zu machen, wie die Casino-Einnahmen investiert werden könnten. Henry wiederum erfährt nebenbei, dass Christoph Probleme mit seinen spanischen Hotels hat. Er möchte den Plan seiner Mutter torpedieren, indem er ihr diese Info vorenthält.Ludwig wirft Vera vor, mit Gregor und ihm gespielt zu haben. Kann Vera mit Tinas Hilfe die Wogen glätten? Sarah hat ein schlechtes Gewissen, weil ihr das Kätzchen weggelaufen und Sophia enttäuscht ist. Werden die beiden das Tier finden und wird Sophia ihr verzeihen?Ute nimmt sich vor, ihren ersten Hochzeitstag zu ignorieren. Da scheint ein unerwarteter Flirt genau das Richtige zu sein... Nachdem Nurays Tasche mit Margots Tagebüchern gestohlen wird, macht Cecilia sich verzweifelt auf die Suche... Paco versucht seine Freundschaft mit Easy zu kitten. Nicht einfach, wenn Viviens Schicksal alte Charlotte-Wunden aufreißt...Als Charlie Essen verlassen will, setzt Simone Justus unter Druck, das zu verhindern.Imani will die Markteinführung ihres Medizinproduktes verhindern. Tom will Imani dabei helfen und gerät in eine ziemliche Bredouille... Valeas Versöhnung mit Matteo kann ihr nicht die Schuldgefühle nehmen. Aber kann er ihr helfen?Erik kann die Verbrecher in die Flucht schlagen und muss sich um die Folgen kümmern.Als Nina merkt, warum Moritz an ihr Handy gegangen ist, ist sie mitfühlend für ihn da und hilft ihm, das Beziehungsende mit Luis richtig einzuordnen. Sie macht Moritz Mut, sich bei Luis zu melden. Wird er?Katrin erhält endlich das Ergebnis der künstlichen Befruchtung und bittet ihre Mutter Inga, es vorerst für sich zu behalten - doch Inga fällt das überraschend schwer. Währenddessen bemerkt Jule, wie sehr Theo unter der Distanz zu Lara leidet, doch ihre Vorschläge helfen wenig. Und so ist es Marco, der Theo aufheitern kann und dabei auch Jule zum Lachen bringt. Für einen kurzen Moment scheint die Welt stillzustehen, bis Jule wieder von der Realität eingeholt wird.Lea und Erik genießen ihre Liebe, ohne zu ahnen, dass sie versehentlich Leas Brief an Nico losschicken. Während Lea überlegt, den Spreewald zu verlassen, um die Wahrheit nicht länger zu verheimlichen, taucht plötzlich Eriks Ex Mona mit einem Kind auf. Paul gesteht Doreen endliche seine Gefühle für Lea. Wird ihre Ehe das aushalten? Nico liest Leas Brief und erfährt eine unglaubliche Wahrheit.Valentina bemerkt bedrückt, wie sehr Malte das alte WG-Leben vermisst, seit Lennart und Amelie ausgezogen sind. Um ihm eine Freude zu machen, überwindet sie kurzerhand ihren eigenen Stolz und lädt die alte Clique – inklusive Chiara – zu einem entspannten Tag am Späti ein. Malte ist überglücklich über das Wiedersehen und bedankt sich abends liebevoll bei Valentina, die sogar eine weihnachtliche Wichtelparty organisiert hat. Was er jedoch nicht ahnt: Chiara hat bei der Auslosung ausgerechnet ihn als ihren Wichtelpartner gezogen…