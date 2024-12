Trump geht zu «Meet the Press»

US-Fernsehen

Der Gewinner der US-Wahlen wird am Sonntag ein Interview geben.

Der neue Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, wird NBC News sein erstes Interview seit seinem Wahlsieg im November geben. Die Moderatorin von, Kristen Welken, wird den designierten US-Präsidenten interviewen. Das Interview wird bereits am 8. Dezember 2024 ausgestrahlt.Das Interview mit Donald Trump wird nicht live übertragen. Wie üblich wird die Moderatorin den künftigen US-Präsidenten im Vorfeld interviewen. Die Highlights werden dann am Sonntag unter anderem auf MSNBC, NBC News Now und NBCNews.com veröffentlicht. Welker und Trump kennen sich, sie moderierte auch die Debatte gegen Joe Biden im Oktober 2020.Trump wurde im November 2024 zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und besiegte die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris. Damit ist er nach Grover Cleveland im Jahr 1892 der zweite Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der nicht für eine zweite Amtszeit in Folge gewählt wurde.