Neue Folgen der Eule Eva

Bei AppleTV+ erscheinen neue Geschichten.

As Treetopington celebrates winter, Eva must help a lost oriole look for his family — and learns the true meaning of community along the way.#EvaTheOwlet holiday special, Eva's Moon Wish, premieres December 13 only on Apple TV+ pic.twitter.com/hC3itFopnj — Apple TV (@AppleTV) December 4, 2024

Heute kündigte Apple TV+ eine zweite Staffel der beliebten Zeichentrickserie für Kinder und Familienan, die auf der New-York-Times-Bestseller-Buchreihe „Owl Diaries“ der preisgekrönten Autorin Rebecca Elliott basiert und am Freitag, dem 24. Januar 2025, Premiere haben wird. Außerdem präsentierte Apple einen bezaubernden ersten Clip aus dem brandneuen Weihnachtsspecial «Eva the Owlet» mit dem Titel „Eva's Moon Wish“, das am Freitag, dem 13. Dezember 2024, Premiere hat.Von Fans auf der ganzen Welt gefeiert, wurde «Eva the Owlet» als „mutig“, „fesselnd“ und „ein echter Brüller“ bezeichnet. In der Serie ist Eva zu sehen, eine kreative, freche Eule, die neben ihrer besten Freundin Lucy in der Waldwelt von Treetopington lebt. Mit großen Ideen und einer noch größeren Persönlichkeit erlebt Eva hochfliegende Abenteuer und hält ihre Erlebnisse in ihrem Tagebuch fest! In der zweiten Staffel erleben die Zuschauer eine Nacht im Leben von Eva, einer mutigen und enthusiastischen Eule, die große Träume hat. Ob sie nun mit ihren Freunden ein Zeltlager im Garten plant oder die Frühlings-Eichelbrötchen der Stadt vor hungrigen Eichhörnchen rettet, Eva geht ihre Ziele mit Überzeugung und Flair an und hält ihre Erlebnisse dabei in ihrem Tagebuch fest.In der kommenden Feiertagsfolge feiert Treetopington ein besonderes Fest. Eva hilft einem verirrten Pirol, seine Familie zu finden, und lernt dabei die wahre Bedeutung von Gemeinschaft kennen. «Eva the Owlet» wird von dem mit dem Peabody- und Daytime Emmy Award ausgezeichneten Team von Scholastic Entertainment produziert, zu dem Iole Lucchese, Caitlin Friedman und Jef Kaminsky gehören. Cathal Gaffney und Darragh O'Connell von Brown Bag Films sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig. Die für den Daytime Emmy Award nominierten Annabeth Bondor-Stone und Connor White, die beide die Serie für das Fernsehen entwickelt haben, sind als Co-Executive Producer tätig, und der für den Daytime Emmy Award nominierte Damien O'Connor ist als leitender Regisseur tätig.