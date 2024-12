Taste(t) sich Sat.1 in die Zweistelligkeit?

Quotennews

In der laufenden Runde konnte «The Taste» noch kein einziges Mal zweistellige Zahlen verbuchen – eine Änderung dieses Umstandes wäre wünschenswert.

Nach einem etwas enttäuschenden Auftakt in die aktuelle Staffel mit Werten um 7 und 8 Prozent, konnte sich das Sat.1-Kochcastingzuletzt wieder auf ein erfreulicheres Level über 9 Prozent steigern. Ein Schnuppern an der Zweistelligkeit, die doch zumindest einmal in der laufenden Runde gerissen werden sollte, will ein fader Beigeschmack vermieden werden. Reichte es in dieser Woche dazu?Mit einem Resultat von 0,37 Millionen Neugierigen, die sich in der Zielgruppe ergaben und zu immerhin noch soliden 8,1 Prozent Marktanteil überleiteten, lässt sich daran noch kein Haken machen, im Vergleich zur letzten Woche ging es in Puncto Marktanteil also ein Stück nach unten, was unter anderem auch mit dem Fußball-Gegenprogramm zusammenhängen könnte - vielleicht besteht nächste Woche eine neue Chance. Beim Gesamtpublikum kristallisierten sich lediglich 5,0 Prozent bei 1,07 Millionen Einschaltenden heraus.Danach tat sich der Sender dann aber erneut keinen Gefallen, denn das Folgeprogramm, welches dieses Jahr mit einem-Spin-Off bespielt wird, konnte wieder nicht überzeugen. Die Doku-Soap-Produktion unter dem Titelin dem ehemalige Kandidaten und Kandidatinnen antreten, generierte nur furchtbare 3,9 Prozent (0,09 Millionen) der 14-49-Jährigen.