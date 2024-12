«TV Total»: Der Traum vom doppelten Puffi droht zu platzen

Quotennews

Überdosierung bei ProSieben? – Vermuten könnte man es, sicher ist es noch nicht.

Am letzten Montag feierte der Ablegerseine Premiere, bei der sich herausstellen sollte, ob die Fangemeinde der Marke eine doppelte Dosis verträgt, oder ob eine Überdosierung stattfindet, die auch dem Haupt-Format schaden könnte. Zieht man nun die Resultate vom regulärenam letzten Mittwoch zu Rate, welche sich auf reduzierte 10,8 Prozent beliefen, könnte man tatsächlich auf den Trichter kommen, dieses nachgelassene Ergebnis auf die zusätzliche Montags-Ausgabe (mit-) zurückzuführen. Ob es sich dabei aber nicht vielleicht doch um eine Scheinkorrelation handelt, werden die nächsten Sendetermine erweisen.Einer davon, der zumindest schon etwas Klärung verschaffen könnte, stand gestern an. Und auch er zeitigte wieder ein ähnliches Bild wie in der Woche zuvor: Folglich zog die Pufpaff-Comedy in der wichtigen Zielgruppe 0,52 Millionen Zuschauende. Sie führten zu einem Marktanteil von mittelmäßigen 10,1 Prozent, der jedoch nochmal niedriger ausfällt, als letzte Woche, wobei sicher auch die Fußball-Konkurrenz mit-reingespielt haben dürfte. Eine Endgültige Schlussfolgerung wollen wir uns an dieser Stelle aber doch noch für einen späteren Zeitpunkt aufsparen, denn es ist schwer zu ermessen, ob nun der DFB-Pokal oder eine mögliche Übersättigung größeren Anteil hatten - nächste Woche werden wir schlauer sein. Die Älteren schalteten übrigens zu gewohnt schwächlichen 3,8 Prozent bei 0,94 Millionen zu.Das Lead-Out ging anschließend völlig über den Jordan:wurde nur noch von völlig ernüchternden 4,9 Prozent verfolgt – es blieben bloß noch 0,24 Millionen der Jungen dran. Ältere Zuschauende zogen Tahnee und Khalid nur zu lächerlichen 1,8 Prozent (0,39 Millionen) an Land - eine Fortsetzung der Comedy-Show würde arg verwundern.