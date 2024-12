Weiß nicht mehr weiter: RTLZWEI verzweifelt an Mittwochs-Quoten

Quotennews

Die Family-Dokusoap «Willkommen bei Familie Weiß» verfestigte ihren Status als Vollflop.

In der vorletzten Woche entschied sich RTLZWEI , Harald Glööckler mit seiner Personality-Dokusoap aus dem Programm zu kicken, nachdem er nur desaströse Quoten einfahren konnte. Nun sollte esim Doppelpack richten. Alles andere als eine leichte Mission, schließlich schwächelte auch diese Family-Soap. Vor sieben Tagen waren es dann tatsächlich schlechte Resonanzen, die dazu führten, dass man seine Sache nicht wirklich besser machte als der Modedesigner: Üble 2,5 Prozent für die erste und weiter unzureichende 3,2 Prozent für die zweite Folge von Familie Weiß, kamen aus der Zielgruppe nur zusammen.Blickt man auf die Quoten vom gestrigen Abend, so ist erneut festzustellen, dass sich an der Bedenklichkeit der Situation nichts geändert hat - ähnlich verheerende 2,5 und 3,4 Prozent für die jeweiligen Folgen sprechen Bände – es ergaben sich bloß Reichweiten von 0,13 und 0,17 Millionen bei den 14-49-Jährigen. Die Älteren waren im Angesicht von 1,4 Prozent beziehungsweise 0,32 Millionen noch vernachlässigbarer. Damit steckt RTLZWEI Mittwochs weiter im Morast – eine Fortsetzung der neuen Family-Soap scheint vor diesem Hintergrund äußerst fraglich.Bei der Halbschwester VOX wurde unterdessen die zweite Staffel der Retter-Dokufortgesetzt, welche letzte Woche mit 6,9 Prozent recht solide aus den Startlöchern kam. Nun ließen sich nur noch 0,25 Millionen Leute aus der umworbenen Kategorie verzeichnen, die zu einem Prozentwert von geschwächten 5,0 Prozent überleiteten. VOX wird hoffen, dass sich dies vor allem auf die Fußball-Konkurrenz zurückführen lässt und die Quoten ohne diese wieder steigen werden. Von den Älteren verfolgten richtig niedrige 2,7 Prozent bei 0,63 Millionen das Einsatzgeschehen.