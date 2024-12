RB gegen Eintracht hat dem ZDF hohe Quoten gebracht

Quotennews

Am gestrigen Mittwoch hatte der Mainzer Sender wieder Fußball im Programm.

Genauer gesagt das Achtelfinal-Spiel imzwischen RB Leipzig und dem Traditionsverein Eintracht Frankfurt, das letztendlich klar 3:0 für die Mannschaft von Trainer Marco Rose ausging und damit die Dosen-Kicker eine Runde weiterbrachte. Die zweite Frage war die, ob dies dem Zweiten Deutschen Fernsehen auch die Markführerschaft in beiden Altersgruppen einbringen würde.Letztlich fieberten im Schnitt zu 20,5 Prozent bei 4,57 Millionen mit – Werte, die jedoch klar hinter dem Spiel vom Vortag zwischen Bayern und Leverkusen lagen. 14-49-Jährige waren ebenfalls zu starken 0,99 Millionen dabei, die der Partie tolle 20,3 Prozent einbrachten, die locker für die Marktführung bei den 14-49-Jährigen reichten. Bereits am Vorabend brachte es eine weitere Achtelfinal-Begegnung zwischen FC Köln und Hertha BSC auf ordentliche 14,7 Prozent und 3,00 Millionen gesamt.Eine Überraschung des Abends war aber wohl, dass das Pokal-Spiel der Leipziger und Frankfurter zwar Primetime-Sieger bei den Jüngeren, nicht aber beim Gesamtpublikum wurde. Hier lag nämlich die Krassnitzer-Komödiein der ARD in Front, die trotz Fußball-Konkurrenz bemerkenswerter Weise eine höhere Reichweite von 4,96 Millionen aufbringen, und sich damit einen tollen Gesamt-Anteil von 20,5 Prozent sichern konnte. Bei den 14-49-Jährigen lag der Film jedoch klar hinter Fußball zurück - nur 0,36 Millionen und 6,9 Prozent wurden hier gemessen.