NBC strahlt WWE-Event aus

Am 25. Januar 2025 steigt die Veranstaltung beim Fernsehsender NBC.

Die WWE teilte mit, dass das nächste-Special am Samstag, den 25. Januar um 20 Uhr auf NBC ausgestrahlt wird. Das Special findet im Frost Bank Center – der Heimat der San Antonio Spurs der NBA – in San Antonio, Texas, statt.Dies ist das zweite vierteljährliche Primetime-Special, das auf NBC und Peacock im Rahmen der neuen fünfjährigen Partnerschaft von WWE mit NBCUniversal für die Medienrechte im Inland ausgestrahlt wird. Diese Partnerschaft wurde im September mit der Premiere von «SmackDown» auf dem USA Network offiziell vorgestellt. Das erste «Saturday Night's Main Event» findet am 14. Dezember im Nassau Veterans Memorial Coliseum auf Long Island, New York, statt.Peacock ist das Live-Streaming-Portal von WWE in den USA mit bevorstehenden Premium-Live-Events wie Deadline und Royal Rumble sowie WWE-Shows wie «Bray Wyatt: Becoming Immortal American», «Nightmare: Becoming Cody Rhodes» und «WWE Evil». International will Netflix zahlreiche WWE-Events ausstrahlen.