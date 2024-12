«RuPaul's Drag Race» geht im Januar weiter

US-Fernsehen

Unter anderem wurden 14 neue schillernde Queens vorgestellt.

MTV hat die Besetzung für die 17. Staffel des mit dem Emmy-Award ausgezeichneten globalen Phänomensbekannt gegeben, das am Freitag, dem 3. Januar, um 20:00 Uhr mit 90-minütigen Folgen zurückkehrt. In dieser Staffel betreten 14 schillernde neue Queens den Werk Room, um um den Titel „America's Next Drag Superstar“ und einen Geldpreis von 200.000 US-Dollar für den Gewinner zu kämpfen.In der ersten Folge treten die neuen Dragqueens in „Drag Queens Got Talent“ gegeneinander an und in dieser Staffel wird das urkomische Bewertungssystem „Rate-A-Queen“ zurückkehren, allerdings mit einer völlig neuen Wendung. «RuPaul's Drag Race: Untucked», die mit dem Emmy ausgezeichnete Aftershow, wird unmittelbar danach um 21:30 Uhr auf MTV ausgestrahlt. «Untucked» gewährt den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen des Backstage-Dramas, während die Queens gespannt auf ihr Schicksal im Wettbewerb warten.Unter anderem ist Acacia Forgot aus Los Angeles dabei. Diese Honky-Tonk-Diva bringt den Country nach Kalifornien. Glitzernd, glamourös und mit einer Vorliebe für blonde Haare hat Acacia Forgot noch nie einen Strassstein gesehen, den sie nicht mochte. Acacia ist musikalisch talentiert und spielt neben ihrer Tätigkeit als Singer-Songwriterin auch Gitarre, Klavier, Banjo und Ukulele. Wird dieser aufstrebende Countrystar auch Amerikas nächster Drag-Superstar?Arrietty (Seattle) stammt aus dem Hause Dubois – ihre Drag-Mutter ist niemand anderes als Irene (The Alien) Dubois aus der 15. Staffel von Drag Race. Diese einzigartig kreative Dragqueen ist vom Fantasy-Genre besessen und entwirft und näht ihre eigenen Outfits, oft mit einer „futuristischen Elfen“-Ästhetik. Wenn man dann noch die Fähigkeit hinzufügt, bei Bedarf einen gemeinen Schläger zu verprügeln, ist diese talentierte, verdrehte Dragqueen bereit, im Wettbewerb bis zum Äußersten zu gehen!Mit ihrem so ausgefeilten Aussehen ist es kaum zu glauben, dass diese Maskenbildnerin und Dragqueen erst seit drei Jahren auftritt. In New Jersey hat Crystal schnell die Clubszene dominiert. Der Name Crystal Envy ist eine Mischung aus ihrem Geburtsnamen Chris und der Tatsache, dass jedes Outfit, das sie trägt, glitzert und funkelt. Diese Schönheitskönigin hat die Kontrolle über das Clubpublikum, aber kann Crystal in dieser Saison auch die Jury überzeugen?