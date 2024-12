Primetime-Check

Schadete der Fußball den regulären Programmen?

Zunächst gucken wir uns wie gewohnt das Gesamtpublikum an. Hier war es sicher das ZDF mit der-Partie Leipzig gegen Frankfurt, die die höchste Sehbeteiligung insgesamt aufweisen konnte, schließlich sicherte sie sich ja 4,57 Millionen Zuschauende zu einem Marktanteil von 20,5 Prozent. Oder?Nein! Denn der Party-Crasher kam von der Seite und hieß Harald Krassnitzer, der drüben im Ersten den Gesamt-Sieg noch vor dem Fußball davontragen konnte. Dort nämlich überzeugte die neue Österreichische Komödieebenfalls mit starken 20,5 Prozent, die bei kürzerer Sendedauer aber eine noch höhere Reichweite von klasse 4,96 Millionen einfuhr. 0,36 Millionen waren es nur in der jüngeren Zielgruppe, die dort nur zu blassen 6,9 Prozent langten - hier war der Fußball mit 0,99 Millionen zu dominanten 20,3 Prozent tatsächlich unschlagbar. Unter den Privaten reichte es derweil für ProSieben zur zweiten Position im Alter bis 49.konnte gegen Fußball immerhin noch mit Ach und Krach die Zweistelligkeit halten und mäßige 10,1 Prozent (0,52 Millionen) unterhalten. Bei den Älteren sah es mit 3,8 Prozent (0,94 Millionen) schlechter aus.Knapp war das interne Duell gegen Sat.1 folglich nicht, wobloß vor 0,37 Millionen 14-49-Jährigen und akzeptablen 8,1 Prozent eine weitere Folge durchlief. Damit lag das Koch-Casting zumindest noch vor dem Best-Of, welches bei RTL mit 5,0 Prozent total in die Hose ging. Bei den Leuten ab drei Jahren spielten Kochen und Barth eine noch untergeordnetere Rolle, was sich anhand von 5,0 und 4,3 Prozent am Gesamtmarkt ablesen lässt.Doku-Soaps prägten wie üblich den Mittwoch von RTLZWEI und VOX. Bei letzterem starteten wieder die Retter*innen vonin ihre Einsätze, für die sich geschwächte 5,0 Prozent bzw. 0,25 Millionen werberelevante Einschaltende interessierten. Damit befanden sie sich klar unter ihrer Vorwochenperformance, jedoch immerhin vor, welche zwischen katastrophale 2,5 und 3,4 Prozent zogen, bei maximal 0,17 Millionen Zuschauenden. Niedrige 0,63 Millionen (VOX) und 0,32 Millionen (RTLZWEI) ergaben sich beim älteren Publikum. Zum Schluss bleibt noch Kabel Eins, welches an vorletzter Stelle aufzufinden war. Schließlich ließen sich bloß 4,4 Prozent (0,21 Millionen) der Umworbenen für den alten Thrillererwärmen, 4,1 Prozent bei den Älteren.