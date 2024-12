«The Agency» geht weiter

US-Fernsehen

Die neue Paramount+-Serie bekommt eine zweite Staffel.

Der Spionage-Thrillerwurde für Paramount+ with Showtime für eine zweite Staffel verlängert. Das Format debütierte am 29. November 2024 beim Streamingdienst, am Sonntag lief die erste Staffel beim linearen Showtime an. Nach Informationen von Paramount Global schalteten 5,1 Millionen Menschen weltweit schon in die Serie hinein.„Der Erfolg von «The Agency» ist ein Beweis dafür, dass unsere neue Showtime-Reihe bereit ist, Paramount+ in die nächste Wachstumsphase zu führen“, sagte Chris McCarthy, Paramount Global Co-CEO und President & CEO von Showtime & MTV Entertainment Studios. „Dieser Erfolg ist ein Beweis für die kreative Kraft des Teams unter der Leitung von George Clooney, Jez Butterworth, Joe Wright und David Glasser und unserer unglaublichen Besetzung, zu der Michael Fassbender, Richard Gere, Jodie Turner-Smith und Jeffrey Wright gehören.“Die Serie basiert auf der französischen Serie «Le Bureau des Legendes». Laut offizieller Beschreibung handelt die Serie von „Martian (Michael Fassbender), einem verdeckten CIA-Agenten, der den Befehl erhält, sein Undercover-Leben aufzugeben und zur London Station zurückzukehren. Als die Liebe, die er zurückgelassen hat, wieder auftaucht, entflammt die Romanze erneut. Seine Karriere, seine wahre Identität und seine Mission stehen im Widerspruch zu seinem Herzen und stürzen sie beide in ein tödliches Spiel aus internationaler Intrige und Spionage.“