TLC startet «Balen Out Loud»

US-Fernsehen

TikTiok-Star Baylen Dupree wird mit ihrem Tourette-Syndrom gefilmt.

Heute kündigte TLCan, eine neue Serie mit Baylen Dupree, einer lebhaften und widerstandsfähigen 22-Jährigen mit Tourette-Syndrom. Jeden Tag sieht sich Baylen einer Vielzahl extremer und unkontrollierbarer vokaler und motorischer Tics gegenüber, während sie die Herausforderungen meistert, ein unabhängiger Erwachsener zu werden. Unterstützt von ihrer liebevollen Familie in West Virginia, zu der ihre fünf Geschwister, ihr treuer Freund Colin, ihr beschützender Vater Allen und ihre starke und unabhängige Mutter Julie gehören, lernt Baylen, mit den Komplexitäten des Tourette-Syndroms umzugehen und das Leben voll und ganz zu genießen. Die Reality-Doku feiert am Montag, dem 13. Januar, um 21:00 Uhr auf TLC Premiere.„Baylens Authentizität und Humor haben uns sofort beeindruckt“, sagte Howard Lee, Präsident von TLC und Discovery Networks. “Ihre furchtlose Ehrlichkeit über das Leben mit dem Tourette-Syndrom bricht nicht nur mit Stereotypen, sondern baut auch Brücken des Verständnisses. Bei TLC sind wir bestrebt, Geschichten zu präsentieren, die unser Publikum tief berühren, und Baylens Reise ist die perfekte Mischung aus Herz und Mission.“Baylens Tics begannen als unwillkürliche Bewegungen und Geräusche und verstärkten sich in ihren Teenagerjahren. Offiziell wurde bei Baylen im Alter von 18 Jahren Tourette diagnostiziert, aber sie hat gelernt, über sich selbst zu lachen. Mit Humor, Herz und unaufhaltsamer Entschlossenheit begann Baylen, ihre ehrlichen und unbeschwerten Erfahrungen in den sozialen Medien zu teilen. Mit inzwischen 9,5 Millionen Followern auf TikTok hat Baylen ein treues Publikum gewonnen, das ihre Offenheit bewundert, mit der sie zeigt, wie sie die Kraft der Positivität und ihre starken Beziehungen nutzt, um die Herausforderungen des Lebens zu meistern.Jede Folge von «Balen Out Loud» wird das Publikum inspirieren, wenn es sieht, wie Baylen sich aus ihrer Komfortzone herausbewegt, um das unabhängige Leben zu führen, von dem sie immer geträumt hat, insbesondere wenn sie sich bemüht, mit ihrem Freund Colin eine Zukunft aufzubauen. Nachdem sie sich jahrelang wegen ihrer Erkrankung unsicher gefühlt hat, ist Baylen endlich bereit, frei zu leben, ihr authentisches Selbst zu umarmen und der Welt zu zeigen, dass sie nicht von Tourette definiert wird. Mit der Unterstützung ihrer Familie und Freunde ist Baylen bereit, ihre Flügel auszubreiten.