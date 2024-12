Marlon Wayans besucht «Poppas House»

US-Fernsehen

Der Bruder von Damon Wayans schaut bei der CBS-Sitcom vorbei.

Marlon Wayans wird neben seinem Bruder Damon Wayans (Poppa) und seinem Neffen Damon Wayans Jr. (Junior) inzu sehen sein. Marlon spielt Poppas Bruder Melvin, einen Taugenichts, der die Familie mit einer neuen Geschäftsidee besucht. Poppa warnt alle davor, ihm zu vertrauen, während Ivy (Essence Atkins) und Junior glauben wollen, dass er sich geändert hat. Die Episode wird im Februar 2025 auf CBS ausgestrahlt.Wayans wird demnächst in Justin Tippings psychologischem Sportthriller «HIM» zu sehen sein, der von Jordan Peeles Monkeypaw Productions produziert wird und im September 2025 in die Kinos kommt. Gemeinsam mit seinen Brüdern Keenen Ivory Wayans und Shawn Wayans sowie Rick Alvarez schreibt und produziert er auch das kommende «Scary Movie»-Reboot von Miramax und Paramount. Wayans tourt derzeit mit seiner „Wild Child Tour“ durch die USA.In der Serie «Poppa’s House», mit Damon Wayans und Damon Wayans Jr. in den Hauptrollen, spielt Wayans einen legendären Talk-Radio-Moderator und glücklich geschiedenen „Poppa“, dessen Position bei der Arbeit in Frage gestellt wird, als eine neue weibliche Co-Moderatorin eingestellt wird, und zu Hause, wo er immer noch seinen erwachsenen Sohn großzieht, einen brillanten Träumer, der versucht, seiner Leidenschaft zu folgen und gleichzeitig ein verantwortungsvoller Vater und Ehemann zu sein. Essence Atkins und Tetona Jackson spielen ebenfalls eine Hauptrolle. Dean Lorey, Damon Wayans und Damon Wayans Jr. sind ausführende Produzenten für CBS Studios.