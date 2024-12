«The Recruit» geht Ende Januar weiter

US-Fernsehen

Noah Centineo wird weiterhin die Hauptrolle in dem Netflix-Drama spielen.

Die actiongeladene Netflix-Seriekehrt am 30. Januar 2025 mit ihrer zweiten Staffel zurück. Noah Centineo schlüpft erneut in die Rolle des jungen CIA-Anwalts Owen Hendricks, der diesmal nicht nur in eine lebensbedrohliche Spionagesituation in Südkorea gerät, sondern auch feststellt, dass die größte Gefahr von seinen eigenen Kollegen innerhalb der CIA ausgehen könnte. Die neue Staffel greift die dramatischen Ereignisse des Finales der ersten Staffel auf, als Owen miterlebte, wie Max – die ehemalige CIA-Informantin, die er mehrfach unter Einsatz seines Lebens beschützt hatte – von ihrer Tochter angeschossen wurde.Laut Serienerfinder und Showrunner Alexi Hawley steht Owen Hendricks in Staffel 2 unter enormem Druck: „Wenn er dieses Mal keinen Erfolg hat, ist seine Karriere vorbei – und er könnte im Gefängnis landen.“ Noah Centineo beschreibt den Zustand seiner Figur als komplettes Chaos: „Owen fragt sich, wie er die nächsten Sekunden überleben soll.“ Mit dieser Ausgangslage verspricht die Serie, noch tiefere Einblicke in die emotionalen und moralischen Konflikte ihres Protagonisten zu bieten, gepaart mit actionreichen Wendungen und internationalem Flair.Die zweite Staffel umfasst sechs Episoden mit einer Laufzeit von je einer Stunde. Hinter der Kamera wirken erneut Alexi Hawley sowie Produzenten wie Doug Liman und Julian Holmes mit. Neben Noah Centineo kehren bekannte Darsteller wie Teo Yoo, Aarti Mann, Fivel Stewart und Kristian Bruun zurück. Zu den Neuzugängen zählen unter anderem Nathan Fillion, James Purefoy und Young-Ah Kim. Die Episoden wurden unter anderem von Julian Holmes, Jessica Yu und Viet Nguyen inszeniert.