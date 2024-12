Neues «The Rookie»-Spin-Off in Arbeit

US-Fernsehen

Im Mittelpunkt der Serie soll eine Polizistin im US-Bundestaat Washington stehen.

Bei ABC arbeitet Alex Hawley, der Schöpfer von, an einem weiteren Spin-off. Diesmal geht es um eine Frau, die in ihrer zweiten Lebenshälfte eine junge Polizistin im US-Bundesstaat Washington wird. Hinter dem Projekt stehen 20th Television und Lionsgate Television. Lionsgate erwarb die Serie nach der Übernahme von EOne.Neben Michelle Chapman und Bill Norcross wird auch «The Rookie»-Star Nathan Fillion als ausführender Produzent fungieren. Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich «The Rookie» auf den Start seiner siebten Staffel im Januar vorbereitet. Die Serie ist seit ihrem Debüt im Jahr 2018 ein anhaltender Erfolg für ABC.Vor knapp zwei Jahren startete «The Rookie: Feds». Niecy Nash-Betts spielte Simone Clark, eine ehemalige Schulberaterin aus Washington, D.C., die sich im Alter von 48 Jahren endlich ihren Lebenstraum erfüllt und als Special Agent zum FBI geht. Nachdem sie ihren ersten Tag in der Abteilung für Hintergrundüberprüfungen der Außenstelle in Los Angeles verbracht hat, wird sie der Sonderermittlungseinheit von SSA Garza zugeteilt.