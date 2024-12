Carrie Underwood feiert Beschluss bei ABC

US-Fernsehen

Der Fernsehsender wird bereits zum 20. Mal mit Ryan Seacrest den Jahreswechsel unternehmen.

ABC und Dick Clark Productions gaben das mit Spannung erwartete New Yorker Line-up fürbekannt, die meistgesehene Silvesterfeier der Nation. Ryan Seacrest, der zum 20. Mal als Gastgeber auftritt, wird zusammen mit Co-Moderatorin Rita Ora die Feierlichkeiten vom New Yorker Times Square aus leiten, mit einer All-Star-Besetzung von Künstlern wie Carrie Underwood, Megan Moroney und Sophie Ellis-Bextor. Die vielseitige Dayanara Torres wird als Co-Moderatorin nach Puerto Rico zurückkehren. «Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2024» wird am Dienstag, dem 31. Dezember, ab 20 Uhr Ostküstenzeit live auf ABC ausgestrahlt.Underwood sagt: „Ich habe so tolle Erinnerungen an meine Auftritte bei «New Year's Rockin' Eve» auf dem Times Square in den Jahren 2007 und 2015 und freue mich sehr darauf, auch in diesem Jahr wieder kurz vor dem Ball Drop aufzutreten. Ich freue mich riesig, 20 Jahre seit meinem Sieg bei «American Idol» zu feiern, indem ich Ryan bei seiner 20. Silvesterfeier auf dem Times Square begleite.“Megan Moroney wird die Bühne am Times Square betreten, um ein ereignisreiches Jahr zu krönen, in dem sie ihr zweites Album „Am I Okay?“ veröffentlichte. Die CMA-New-Artist-of-the-Year-Preisträgerin wird ein Medley aus zwei Songs des Albums aufführen, das auf Platz 3 der Billboard-Top-Country-Album-Charts debütierte und ihr erstes Top-10-Album in den Billboard-200-Charts war. Moroney verbrachte auch einen Großteil des Jahres 2024 auf Tournee mit Kenny Chesney und trat in ausverkauften Stadien in den Vereinigten Staaten auf.