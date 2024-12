Carmen-Nebel-Show sackt deutlich ab

Quotennews

Bereits im Vorfeld lieferten die Krimi-Serien vom ZDF eine starke Performance ab.

Astrid M. Fünderich, Peter Ketnah und Jasmin Gassmann waren am Donnerstag in einer neuen Folge vonzu sehen, die Daniel Helfer nach dem Drehbuch von Simon X. Rost inszenierte. Die Episode fuhr um 18.00 Uhr 2,93 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein und sicherte sich somit einen Marktanteil von 18,4 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren nur 0,14 Millionen anwesend, sodass das ZDF auf 5,8 Prozent Marktanteil kam.Kerstin Pistorius und Ischta Lehmann schrieben das Skript zur-Folge „Gefährliche Lage“, die Gudrun Scheerer umsetzte durfte. Die Serie mit Sanna Englund, Matthias Schloo und Lilli Hollunder verfolgten ab 19.25 Uhr 2,90 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil wurde mit 13,6 Prozent bewertet. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden dieses Mal 0,17 Millionen erfasst, der Marktanteil belief sich auf 4,7 Prozent.Die Wege von Carmen Nebel und dem ZDF werden sich trennen, doch zuvor moderierte die Unterhaltungskünstlerin noch einmal. Im Vorfeld wurden Andrea Berg, Andreas Gabalier, Wincent Weiss und Ella Endlich angekündigt. 3,56 Millionen Menschen saßen vor einem Jahr vor den Fernsehschirmen, nun wurden nur noch 2,96 Millionen Zuschauer gemessen. Die Musikshow erreichte einen Marktanteil von mauen 12,6 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen wurden 0,22 Millionen gefunden, die für enttäuschende 4,6 Prozent Marktanteil standen. Die vorläufige Spendensumme in diesem Jahr lag bei 3,1 Millionen Euro.