«1923» geht Ende Februar weiter

US-Fernsehen

Harrison Ford und Helen Mirren werden noch einmal auf der Dutton-Ranch zu sehen sein.

Die zweite Staffel der Paramount+-Serievon Taylor Sheridan (Produzent) wird am Sonntag, dem 23. Februar, exklusiv auf Paramount+ Premiere haben. In den Hauptrollen sind die Oscar-Preisträgerin Helen Mirren und der Oscar-Nominierte Harrison Ford zu sehen. Neben der Ankündigung des Premierendatums veröffentlichte Paramount+ auch einen ersten Einblick in die zweite Staffel, einschließlich zweier Teaser.In der zweiten Staffel von «1923» bringt ein grausamer Winter neue Herausforderungen und unerledigte Aufgaben für Jacob (Ford) und Cara (Mirren) zurück auf die Dutton-Ranch. Unter rauen Bedingungen und mit Gegnern, die das Vermächtnis der Duttons zu beenden drohen, begibt sich Spencer (Sklenar) auf eine beschwerliche Heimreise und kämpft gegen die Zeit, um seine Familie in Montana zu retten. Währenddessen startet Alexandra (Schlaepfer) ihre eigene qualvolle transatlantische Reise, um Spencer zu finden und ihre Liebe zurückzugewinnen.Neben Mirren und Ford spielen in 1923 die Stars Brandon Sklenar, Julia Schlaepfer, Jerome Flynn, Darren Mann, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Michelle Randolph, Sebastian Roché, Timothy Dalton und Jennifer Carpenter. Paramount Network wird ab Sonntag, dem 8. Dezember, unmittelbar nach einer neuen Folge von «Yellowstone» die ersten Staffel von «1923» auch ins Kabelfernsehen bringen.«1923» wird von Taylor Sheridan, Mitschöpfer von Yellowstone, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Ben Richardson, Michael Friedman und Keith Cox als ausführende Produzenten produziert. Die Serie wird von Paramount Global Content Distribution vertrieben.