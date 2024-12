«Scrubs»-Reboot in Arbeit

US-Fernsehen

Der frühere Produzent Bill Lawrence ist wieder an Bord.

Der Schöpfer von «Ted Lasso» arbeitet an einer Neuauflage seiner früheren Serie. Nach Informationen des Branchenmagazins „Variety“ soll 20th Television an einer Neuauflage der ehemaligen Arzt-Sitcom arbeiten. Früher waren ABC Studios für die Produktion verantwortlich, doch die Firma ist in 20th Television aufgegangen.Lawrence hat zwar einen Exklusivvertrag mit Warner Bros. Television, darf aber mit seinem ehemaligen Studiopartner an einer Neuauflage von «Scrubs» arbeiten. In Hollywood heißt es, Lawrence sei ohnehin nicht als Showrunner vorgesehen. Bislang ist noch kein Vertrag unterschrieben, kein Schauspieler verpflichtet.«Scrubs» war eine von Bill Lawrence kreierte US-amerikanische Medical Sitcom, die vom 2. Oktober 2001 bis zum 17. März 2010 auf NBC und später auf ABC ausgestrahlt wurde. Die Serie folgt dem Leben der Angestellten des fiktiven Sacred Heart Hospital, einem Lehrkrankenhaus. Der Titel ist ein Wortspiel aus „surgical scrubs“ (OP-Kleidung) und einer Bezeichnung für eine Person niedrigen Ranges, da die meisten Hauptfiguren zu Beginn der Serie Assistenzärzte sind.