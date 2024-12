Blockbuster-Battle

An diesem Sonntag muss sich «Jurassic World: Ein neues Zeitalter» gegen zwei Komödien behaupten. Wer schnappt sich den Sieg?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Seit Jahren breiten sich die Dinosaurier auf der Welt aus. Die Firma Biosyn macht es sich deshalb zur Aufgabe, ein eigenes Reservat für die Urzeit-Echsen zu schaffen. Dr. Ellie Sattler entdeckt, dass das Unternehmen in Wahrheit andere Pläne verfolgt. Derweil hüten Owen und Claire ein Geheimnis: Sie kümmern sich um die junge Maisie, die als menschlicher Klon in die Geschichte eingehen könnte. Dadurch wird das Mädchen jedoch zur Zielscheibe einiger zwielichtiger Gestalten. Quotenmeter zog zum Kinostart dieses Fazit: „An prähistorischen Tieren kann man sich nicht sattsehen, wenn sie gut animiert wurden. Das ist hier erwartungsgemäß der Fall. Nur die mit gentechnischen Informationen angereicherte Story wirkt wie an den Haaren herbeigezogen, und hält die Protagonisten eigentlich nur vom Wegrennen ab.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 4IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)David Burke ist ein kleiner Drogendealer, der zwar Köche und Hausfrauen, aber keine Kinder beliefert – davor schreckt er dann doch zurück. Was kann also schief gehen? Jede Menge. Zum Geschäft gehört natürlich, dass er sich möglichst unauffällig verhält. Leider muss er dann auf die harte Tour lernen, dass selbst gute Taten bestraft werden: Weil er ein paar Teenagern helfen will, wird er von drei üblen Punks angegriffen, die ihm sein Geld und seine Ware abnehmen. Wie soll David jetzt die umfangreichen Schulden bei seinem Lieferanten Brad abtragen? Um das Geld aufzutreiben und dabei seine Gesundheit nicht zu gefährden, bleibt David keine Wahl: Er muss ins große Drogengeschäft einsteigen und Brads aktuelle Lieferung aus Mexiko einschmuggeln. Der idiotensichere Plan besteht darin, seine Nachbarn unter Druck zu setzen, dass sie ihm dabei helfen: Die zynische Stripperin Rose, der potenzielle Kunde Kenny und die gepiercte, tätowierte Straßengöre Casey werden kurzerhand als Ehefrau und zwei angebliche Sprösslinge rekrutiert, und schon brausen die Millers in einem riesigen Wohnmobil am langen Wochenende über die Grenze... ein 4. Juli, der auf jeden Fall mit einem großen Knall enden wird.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 4IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Kolumnistin Andie Anderson hat einen außergewöhnlichen Auftrag: Sie hat zehn Tage Zeit, einen Mann kennenzulernen und ihn einem gehörigen Beziehungsstress auszusetzen. Ihr Opfer ist der Werbefachmann Benjamin Barry, der seinerseits auf einen lukrativen Auftrag aus ist und mit seinem Chef wettet, dass er innerhalb von zehn Tagen jede Frau dazu bringen kann, sich in ihn zu verlieben – auch Andie.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 7