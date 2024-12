Rojan Juan Barani: Gerade unsere Comedy basiert ja auf alltäglichen Situationen

Interview

Mit der dritten Staffel von «Ich Dich Auch!» wird die Arbeit an der Beziehung immer intensiver. Gleichzeitig verändert sich die Sicht auf Freunde und Bekannte.

Für mich ist das Besondere an «Ich Dich Auch!», dass es ein Kammerspiel ist, und wir es in Echtzeit spielen. Ich finde cool, dass wir mit den knapp vier Räumen Küche, Wohnzimmer, Badezimmer und Flur spielen. Die meisten, die das Hören, sagen erst mal ‚Ihr seid ja ganz schön begrenzt, fällt euch das nicht irgendwann auf den Kopf, wird das nicht boring?‘ Ich finde, überhaupt nicht. Einfach weil wir ein grandioses Autorenteam haben, dass es jedes Mal wieder schafft, die Räume neu zu entdecken und neue Möglichkeiten zu finden.In der dritten Staffel geht es um die Planung und Gestaltung der Beziehung. Nachdem die erste Phase der Verliebtheit vorbei ist, tauchen erste Bedenken und bisher nicht dagewesene Fragen und Unsicherheiten auf, mit denen Yannik und Caro zu kämpfen haben. Das betrifft aber nicht nur die beiden, sondern auch die anderen Paare der Serie.Natürlich. Gerade unsere Comedy basiert ja auf alltäglichen Situationen, innerhalb der eignen vier Wände, die jeder Mensch irgendwie kennt. Wir beobachten die Paare beim Einschlafen, beim Aufwachen und anderen alltäglichen Situationen, dadurch kann man eine Verbindung zu den Figuren aufbauen. Es entstehen lustige Momente, aber auch tiefere Momente, Fehler und Missgeschicke. Diese Balance zwischen Tiefgang und Comedy ermöglicht, neben allem Humor, die Zuschauer und Zuschauerinnen auch emotional zu berühren.Generell ist für mich dann Ruhe ganz wichtig. Wenn noch genügend Zeit ist und man das Glück hat in der Stadt zu drehen, in der man lebt, so wie das jetzt der Fall war, vielleicht auch enge Freunde treffen. Ansonsten telefoniere ich mit der Familie und bereite mich auf den nächsten Tag vor, auch das hilft mir runterzukommen.Ganz ehrlich: Vom Haupt-Ensemble ist jeder einzelne ein richtig guter Freund oder gute Freundin von mir geworden. Das sind einfach die coolstem und ich bin sehr froh, so ein tolles Team zu haben. Wir unternehmen alle privat sehr gerne etwas, ich war sogar schon mit Sven DanielBühler (Rolle Sven) zusammen im Urlaub. Sven ist wirklich einer der besten Freunde von mir geworden.Junge Erwachsene und Paare, Comedy-Fans, Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich gerne mit Beziehungs-Themen auseinandersetzen und natürlich Familien und Freundeskreise. Die Dynamik zwischen den Paaren ist einfach witzig und es werden auch viele Familien-Themen aufgegriffen.