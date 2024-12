Raab-Show verliert weiter Zuschauer

Quotennews

0,19 Millionen Menschen sahen «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» in der Programmwoche 48.

Zwischen dem 25. November und dem 1. Dezember 2024 haben 0,19 Millionen Menschenbei RTL+ abgerufen. Zu diesem Zeitpunkt standen elf Shows zum Abruf bereit, in der vergangenen Woche wurde das Programm teilweise umgestellt. Ob die Show aber noch ein großer Erfolg wird, ist unklar.Weitaus erfolgreicher ist dagegen, in der Promi-Staffel sind derzeit Sarah-Jane Wollny mit ihrem Partner Tinush, Lisa-Marie Straube mit Furkan „Akka“ Akkaya sowie Jessica Hnatyk mit Germain Wolf. 0,71 Millionen Zuschauer sahen die Show, damit lag die RTL+-Show gleichauf mit. Im linearen Fernsehen enttäuschtemit 0,58 Millionen in den Streamingcharts.Auch die RTL-Soaps laufen recht erfolgreich.erreichte zwischen dem 25. November und dem 1. Dezember 0,52 Millionen Abrufe,kam auf 0,27 Millionen.kam auf 0,21 Millionen Abrufe. Die Sat.1-Serieschlug sich mit 0,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bescheiden. Die ProSieben-Donnerstagsformate(0,11 Mio.) und(0,12 Mio.) fanden ihr Publikum.