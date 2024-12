Ampel-Bruch ist kein «Die Anstalt»-Aufstieg

Quotennews

Das ZDF schickte seine Kabarett-Sendung ein weiteres Mal auf Sendung.

Wer ist schuld am Bruch der deutschen Regierung? Das wollten Max Uthoff, Claus von Wagner, Michael Altinger und Anna Schäfer in einer neuen Ausgabe vonklären. Die Sendung aus den Bavaria Studios in Grünwald sicherte dem ZDF ab 22.15 Uhr 1,78 Millionen Zuschauer und brachte 10,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,26 Millionen gezählt, das führte zu 7,3 Prozent.lockte im Anschluss 1,20 Millionen Menschen nach Hamburg, die die Gespräche zwischen Alexander Thorm (CDU), RTL-Journalist Nikolaus Blome, Migrationsexperte Gerald Knaus, Kriegsreporter Alfred Hackensberger und Daniel Gerlach („zenith“) sahen. Das führte zu einem Marktanteil von 11,3 Prozent. Auch die 14- bis 49-Jährigen waren von der Diskussionssendung nicht abgetan, schließlich waren 0,20 Millionen dabei. Der Marktanteil wurde auf 8,9 Prozent beziffert.Daserreichte 0,80 Millionen Zuschauer, die Spätnachrichten mit Nazan Gökdemir fuhren 11,6 Prozent bei allen ein. Mit 0,10 Millionen jungen Menschen wurden 7,2 Prozent erreicht. Im Anschluss wurdewiederholt, der französische Spielfilm mit Pierre Kiwitt sahen weitere 0,25 Millionen Zuschauer und brachte 5,7 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,05 Millionen registriert, somit holte man 5,3 Prozent.