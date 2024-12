3 Quotengeheimnisse

Zwei der drei erfolgreichsten Sportsendungen am Wochenende waren Frauen-Wettkämpfe. Die Highlights der Männer-Bundesliga landete auf dem zweiten Platz.

Der Biathlon-Auftakt im finnischen Kontiolahden ampumahiihtokeskus war ein voller Erfolg. Die deutsche Franziska Preuß sicherte sich den dritten Platz, die Französin Julia Simon kam auf den zweiten Rang und die Schwedin Elvira Öberg holte den ersten Platz. 3,98 Millionen Menschen sahen den Massenstart am Sonntag um 17.00 Uhr, was zu 24,7 Prozent führte. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,51 Millionen Zuschauer gemessen, dies brachte 17,0 Prozent.Die Ergebnisse des 17. Spieltages in der Fußball-Bundesliga wurden ausnahmsweise nicht aus dem WDR-Studio gesendet, aufgrund eines Streikes zog das Team zu den Kollegen von RTL um. Das Best-of der Freitags- und der Samstagnachmittagspartien kam mit 3,94 Millionen Menschen nicht am Biathlon vorbei, der Marktanteil lag auch bei guten 17,3 Prozent. Obwohl man ebenfalls 0,51 Millionen junge Menschen vorweisen konnte, erreichte die Bundesliga „nur“ 16,6 Prozent.Am Samstag starteten die Frauen um 17.10 Uhr mit dem Sprint. 3,60 Millionen Menschen ab drei Jahren waren dabei, die Folge waren starke 24,8 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen, die zu einem Marktanteil von 17,6 Prozent Marktanteil führten. Sprint-Siegerin wurde im Übrigen Markéta Davidová aus Tschechien. Ab Freitagabend geht es aus dem österreichischen Hochfilzen weiter.