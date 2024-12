Quotencheck

Das «FBI»-Spin-off machte bei Kabel Eins beim Gesamtpublikum zunächst eine gute Figur.

In Unterföhring startete man Anfang des Jahres die Wiederholung der Serieam Samstagabend. Nach der ersten Staffel wiederholte Kabel Eins die ersten Episoden noch einmal, ehe ab Samstag, den 12. Oktober 2024, die die zweite Staffel zum Zug kam. Die 22.15-Uhr-Folge mit dem Titel „Rachefeldzug“ funktionierte mit 0,58 Millionen Zuschauern und sicherte sich drei Prozent. Nur bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 0,13 Millionen und 3,2 Prozent schlecht aus. Die zweite Geschichte „Mord auf Knopfdruck“ holte ebenso nur 0,14 Millionen. Immerhin wurden 4,2 Prozent Marktanteil erreicht. Beim Gesamtpublikum wurden 0,53 Millionen Zuseher eingefahren.Eine Woche später gab die Reichweite nach. Die Geschichten „Der letzte Tanz“ und „Geheimbund“ wollten nur 0,48 und 0,41 Millionen Zuschauer sehen, die Marktanteile sanken auf 2,4 und 2,8 Prozent. Bei den jungen Menschen offenbarte sich das Problem mit 0,14 und 0,11 Millionen, die jeweils nur 3,1 Prozent Marktanteil mitbrachten. Eine Woche später wurde das Bild mit „Der dritte Schütze“ und „Manipuliert“ auch nicht besser, schließlich waren nur dreieinhalb und 2,7 Prozent Marktanteil drin.Im November startete «FBI: Most Wanted» durch. Beim Gesamtpublikum schalteten am 2. November jeweils 0,46 Millionen Menschen ein, die Marktanteile bewegten sich bei 2,1 und 3,0 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden nur noch 0,10 Millionen Zuschauer ermittelt, die Marktanteile lagen bei 2,1 und 2,9 Prozent. Am 9. November stieg das Ergebnis bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen auf 3,2 und 3,8 Prozent.Bei Kabel Eins lief am Samstag, den 16. November 2024, die letzte reguläre Ausstrahlung ab 22.15 Uhr. „Racheengel“ sahen 0,53 Millionen Zuschauer und sicherte dem Sender 2,5 Prozent, bei den jungen Erwachsenen waren allerdings 0,14 Millionen und 3,1 Prozent eher mau. Die zweite Geschichte namens „Systemfehler“ unterhielt noch 0,51 Millionen und fuhr 3,6 Prozent Marktanteil ein. In der Zielgruppe erreichte die Serie mit 4,4 Prozent den Bestwert der zweiten Runde.Am 23. November 2024 standen die letzten drei Episoden ab 23.15 Uhr an. „Gift“ unterhielt 0,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, doch mit 0,06 Millionen Zusehern holte man nur zwei Prozent. Um Mitternacht lief dann „Getäuscht“, die nur noch 0,35 Millionen Menschen sahen. Verhältnismäßig wenig baute man in der Zielgruppe ab: 0,05 Millionen Zusehenden brachten 2,4 Prozent. Zwischen 01.05 und 02.00 Uhr verfolgten noch 0,27 Millionen Zuschauer „Abtrünnig“. Bei 0,04 Millionen Umworbenen waren 2,7 Prozent sicher.Die Wiederholungen der zweiten «FBI: Most Wanted»-Staffel waren beim Gesamtpublikum erfolgreich. Kabel Eins schaffte am späten Samstagabend eine durchschnittliche Reichweite von 0,48 Millionen Zuschauern. Zum Verhältnis: «The Masked Singer» sahen am 23. November nur 0,76 Millionen Zuschauer. Die US-Serie erreichte im Mittel 3,1 Prozent. Das Problem sind aber die 14- bis 49-Jährigen, hier wurden lediglich 0,11 Millionen erzielt, das bedeutete schlechte 3,1 Prozent.