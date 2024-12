«Fablehaven» kommt 2026 in die Kinos

Kino-News

Hinter dem Projekt stecken die Angel Studios.

Am Dienstag kündigte Angel Studios die Produktion vonan. Der Spielfilm basiert auf der Buchreihe von Brandon Mull. Regie und Produktion übernimmt Cameron Sawyer. Der erste von fünf Filmen soll im Jahr 2026 in die amerikanischen Kinos kommen. Davon handelt „Fabelheim“, das zu Weihnachten auch in diesem Jahr verschenkt wird: Kendra und Seth verbringen die Ferien bei ihren Großeltern – und das eher widerwillig. Dann bekommen sie jedoch mit, dass ihr Großvater der Hüter von Fabelheim ist, einem der weltweit letzten Refugien für vom Aussterben bedrohte magische Kreaturen. Als die Geschwister sich plötzlich inmitten von Trollen, Satyren, Hexen und Feen wiederfinden, beginnen ihnen die Ferien noch richtig Spaß zu machen. Bis sie erkennen, dass im bezaubernd schönen Fabelheim auch schreckliche Wesen und dunkle Gefahren lauern … ein bedrohliches Abenteuer in einer fantastischen Welt beginnt!„Dies ist eine bedeutende Gelegenheit, mit Angel Schritt zu halten und eine so epische Geschichte und Welt auf die Leinwand zu bringen. Unsere Leidenschaft für die Bücher und ihre ikonischen Charaktere steht im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit. Wir sind in erster Linie Fans“, sagte Busath.„Die Fabelhaven-Bücher waren eine Lieblingsserie für mich und alle meine Kinder, und so war ich nicht überrascht, als die Angel Guild so begeistert auf ihre Fackel reagierte“, sagte Jordan Harmon, Präsident von Angel Studios. “Wir freuen uns sehr, diese unglaublichen Geschichten, die Familien begeistern und Zuschauer jeden Alters inspirieren werden, auf die Leinwand zu bringen.“„Wir freuen uns sehr, mit Angel Studios zusammenzuarbeiten, um die beliebte Buchreihe von Brandon Mull zum Leben zu erwecken“, sagte Sawyer. “Was uns an dieser Zusammenarbeit am meisten begeistert, ist, dass wir die Freiheit haben, dem Buch treu zu bleiben, was heutzutage ein seltenes Privileg ist.“