Blockbuster-Battle

Mit «Gladiator» und «Karate Kid» treten zwei Schwergewichte der Filmgeschichte in den Ring. Wer erkämpft sich den Sieg? Vielleicht ja «Ben is Back»?

(Sat.1, 20:15 Uhr)Maximus war einst ein gefeierter Feldherr unter Kaiser Marcus Aurelius. Der Kaiser hatte große Pläne und wollte ihn, den er mehr liebte als seinen Sohn Commudus, zu seinem Nachfolger ernennen. Doch der plötzliche Tod von Marcus Aurelius durchkreuzt diese Pläne. Commodus besteigt den Thron - und Maximus wird zum Gejagten. Als Commodus die Familie von Maximus ermorden lässt, sinnt Maximus auf Rache. Doch als Gefangener des Commodus muss er als Gladiator um sein Überleben kämpfen. Wer mehr über das Genre dieses Films lesen möchte, dem sei der Text „«Gladiator» und die Auferstehung des Sandalenfilms“ von Quotenmeter-Redakteur Markus Tschiedert ans Herz gelegt. The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 9(One, 20:15 Uhr)Holly Burns wünscht sich sehnlichst, dass ihr suchtkranker Sohn Ben wieder in die Familie zurückkehrt. Als der 19-Jährige an Weihnachten unangemeldet vor der Tür steht, währt ihre Freude nur kurz, denn Ben sollte auch über die Feiertage in der Entzugsklinik bleiben. Seine Schwester Ivy und sein Stiefvater Neal sind wenig begeistert: Zu frisch sind ihre Erinnerungen daran, wozu Ben durch seine Drogensucht fähig ist. Dennoch bringt es Holly nicht übers Herz, ihren Sohn ausgerechnet zum Fest der Liebe wieder in die Entzugsklinik zu bringen. Für einen Tag darf Ben bleiben, wenn er sich strikt an alle Regeln hält. Holly weiß genau: Selbst zu Hause gibt es keine Sicherheit vor der allgegenwärtigen Suchtgefahr. Während Ben mit seinen kleinen Stiefgeschwistern Lacey und Liam spielt, versteckt seine Mutter alle Wertgegenstände und Arzneimittel. Niemand kann Ben wirklich trauen, nicht einmal er sich selbst. Holly gibt jedoch den Glauben nicht auf, zumal ihr Sohn regelrecht aufblüht und sich fest entschlossen gibt, seine Chance auf einen Neuanfang nutzen zu wollen. Trotz der guten Vorsätze ist seiner Mutter klar, dass sie Ben keine Sekunde aus den Augen lassen darf. Quotenmeter war besonders von den Schauspielern begeistert: „«Ben Is Back» ist ein packendes, einfühlsames Drogendrama, das erzählerisch ein wenig in zwei Hälften zerfällt. Immerhin überzeugen beide für sich – auch weil Julia Roberts und Lucas Hedges konstant stark aufspielen.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 7IMDb User Rating: 7(ZDFneo, 20:15 Uhr)Teenager Daniel zieht mit seiner Mutter ins San Fernando Valley. In der Schule wird der Neue schnell zum Außenseiter, der von der brutalen Karate-Gang "Cobra Kai" drangsaliert wird. Eines Tages rettet Mr. Miyagi, ein älterer Nachbar und Karate-Meister, Daniel vor einem Angriff der "Cobra Kai". Fortan schult Mr. Miyagi Daniel in der Kunst der Selbstverteidigung. Diese Lektionen werden überlebenswichtig in der Konfrontation mit seinen Gegnern.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7