Südwestfalen: Adrian Pflug wird «Lokalzeit»-Moderator

TV-News

Seinen ersten Einsatz hat Pflug noch vor Weihnachten. Er wird Stefan Fuckert ersetzen, der das WDR-Magazin nach über sieben Jahren verlässt.

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat die Moderation seinerneu besetzt. Stefan Fuckert verlässt nach mehr als sieben Jahren das WDR-Magazin, um sich künftig anderen Projekten zu widmen, wie der der öffentlich-rechtliche Sender mitteilt. Ersetzt wird Fuckert von Adrian Pflug, der am 19. Dezember zum ersten Mal durch die «Lokalzeit» führen wird.Pflug studierte Journalistik in Dortmund und arbeitet schon seit 2006 für den WDR , unter anderem bei 1LIVE und als Coach in der Aus- und Fortbildungsredaktion. Außerdem moderierte er die Fernseh- und Online-Formate «Quarks», «Xenius» und «Wissen vor Acht – Zukunft».„Ich freue mich sehr auf die Menschen und die Arbeit in Südwestfalen! Sauerland, Siegerland, Wittgenstein, Soester Börde – das ist so ein schönes und vielfältiges Gebiet. Ich bin sehr gespannt auf die vielen, unterschiedlichen Themen, Geschichten und Leute, die alle in unserer Lokalzeit zusammenkommen!“, so Adrian Pflug. Die «Lokalzeit» ist montags bis freitags um 19:30 Uhr live im WDR Fernsehen zu sehen.