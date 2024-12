Jeff Corwin moderiert eine neue CBS-Show

US-Fernsehen

«Extraordinary World» wird bei CBS und Paramount+ starten.

Bei CBS und Paramount+ wird der Tierschützer und Biologe Jeff Corwin miteine neue Sendung bekommen. Die halbstündige Sendung, die am 4. Januar Premiere hat, wird von der Hearst Media Production Group produziert und begleitet Menschen, die sich für Tiere einsetzen. Die neue Sendung wird im Factual-Block am Samstagvormittag zu sehen sein.„Durch unsere Partnerschaft mit der Brady Hunter Foundation wird diese aufrüttelnde Serie Zuschauer aller Altersgruppen begeistern und inspirieren und ist eine perfekte Ergänzung des WKND-Programms von CBS“, sagte Bryan Curb, Executive Vice President der Hearst Media Production Group und General Manager für Bildung und Information.Josh Fox, Gründer und CEO der Brady Hunter Foundation, fügte in einer Erklärung hinzu: „«Extraordinary World» stärkt unsere Mission bei der Brady Hunter Foundation - den Stimmlosen und Schutzbedürftigen eine Stimme zu geben, einschließlich Tieren, Kindern und Menschen, die nicht genug zu essen haben, und gleichzeitig Anliegen zu fördern, die die Welt zu einem besseren Ort machen“.