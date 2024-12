«Little Brother»: Neue Komödie von John Cena

US-Fernsehen

Bei dem Netflix-Spielfilm wäre auch Eric Andre an Bord.

Der Streaming-Dienst Netflix arbeitet in einem sehr frühen Entwicklungsstadium an einer Komödie mit dem Titel. In dem Film geht es um einen berühmten Immobilienmakler, dessen sorgfältig organisierte Welt auf den Kopf gestellt wird, als sein exzentrischer ‚kleiner Bruder‘ unerwartet wieder auftaucht.Die Hauptrollen werden von John Cena und Eric Andre gespielt. Das Drehbuch stammt von Jarrad Paul und Andrew Mogel, die Produktion von David Bernad und Ruben Fleischer. Cena wird 2025 seine Abschiedstournee mit der WWE starten. Er hat auch für den Apple-Film «Matchbox» unterschrieben.Eric Andre ist bekannt als Schöpfer und Moderator der «The Eric Andre Show», die bei Adults Swim über ein Jahrzehnt lang lief und ihm 2024 einen Emmy für herausragende Leistungen in einer Comedy- oder Drama-Serie in Kurzform einbrachte.