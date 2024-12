«White Lotus» geht im Februar weiter

US-Fernsehen

Außerdem wird «Euphoria» im übernächsten Jahr mit einer neuen Staffel kommen.

JB Perrette, Global Head of Streaming bei Warner Bros. Discovery, berichtete über Neuigkeiten in Sachen Serien. Auf der Wells Fargo Technology and Media Conference sprach er über die für das Frühjahr geplante Staffel von. Im Februar startet die dritte Staffel vonAußerdem wird Ende 2025 das Prequel vonerscheinen, bevor im übernächsten Jahr «Euphoria» ► an den Start geht. Auch die neue-Reihe wird sich verzögern und voraussichtlich erst 2027 beginnen. "Wenn man sich das Jahr 26 und das Jahr 27 anschaut, dann beginnt eine zehnjährige Reise mit der Harry-Potter-Reihe, auf die wir uns sehr freuen. Und ich würde sagen, dass es vielleicht das größte Ereignis sein wird, wenn wir zu dieser Serie kommen.“Außerdem werde man gegen das Teilen von Passwörtern vorgehen, wie „Variety“ berichtet: „Es ist eine Kunst und eine Wissenschaft, herauszufinden, wer tatsächlich etwas teilt und wer vielleicht gerade in seinem Ferienhaus oder auf Geschäftsreise ist. Es ist also eine Kunst und eine Wissenschaft“, sagte Perrette. “Wir werden ab dem ersten Quartal die Möglichkeit anbieten, ein Mitglied hinzuzufügen. Wir werden dann schrittweise vorgehen, sobald wir die Daten erhalten, und anhand einiger expliziter und impliziter Signale herausfinden, wie gut wir bei der Erkennung sind. Und dann, im Jahr 2025, werden Sie sehen, dass die Filter immer enger werden.