Raab verliert weiter  «Temptation Island VIP» gewinnt

Quotennews

«Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» fiel in der 47. Kalenderwoche auf eine Nettoreichweite von 0,20 Millionen zurück.

Wird es Zeit die PS auf die Straße zu bringen? Lange bleibt Stefan Raab nicht mehr im Bezahlschranken-Stall von RTL+, am 21. Dezember ist der Entertainer bei RTL inzu sehen. Dann werden die Branchenbeobachter eine neue Chance bekommen, Raabs RTL-Engagement zu bewerten. Für seine RTL+-Sendungmacht sich inzwischen eher Ernüchterung breit – trotz aller Lobeshymnen des Kölner Unternehmens.In der 47. Kalenderwoche fiel die Sendung auf ein neuerliches Allzeit-Tief zurück, nachdem die Sendung in der Vorwoche bei einer kumulierter Nettoreichweite im Streaming von 0,23 Millionen angekommen war. Diesmal kam «DGHNDMBSR» nicht über 0,20 Millionen hinaus, womit die Sendung auf dem zehnten Platz der Streaming-Charts der privaten Anbieter verharrte. An der Spitze gab es hingegen einen Führungswechsel, die Programmmarkesetzte sich mit 0,95 Millionen an den Platz an der Sonne. Gefolgt von, das auf eine Nettoreichweite von 0,76 Millionen kam.Der vormalige Chartstürmerrutschte mit dem Finale auf Rang fünf ab bei einer Reichweite von 0,45 Millionen. Auchverlor im Vergleich zur Vorwoche deutlich von 0,81 auf 0,52 Millionen, was dennoch für Rang drei reichte. Die Top5 komplettiert(0,48 Mio. / +0,01 Mio.), sodass RTL alle vorderen Plätze bei den privaten Anbietern stellt. Für die ProSiebenSat.1-Gruppe schnittam besten ab. Die Castingshow erreichte 0,35 Millionen, verlor somit 0,03 Millionen gegenüber KW46 und den siebten Platz an(0,41 Mio. / +0,08 Mio.).