Joko & Klaas gewinnen keine Sendezeit, aber neuen Tiefpunkt

Quotennews

Bereits in den vergangenen Wochen schrammten die Ausgaben am bisherigen Tiefststand vorbei.

Am Dienstag lief die vierte Ausgabe der jüngsten-Staffel, in der wieder Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gegen zahlreiche prominenten aus Film und Fernsehen antreten mussten. Der Tiefstwert stammte von 30. April 2024 mit 0,88 Millionen Zuschauern, die bisherigen Staffel-Ergebnisse lagen zuletzt bei 0,90, 0,89 und 0,90 Millionen.Mit der 58. Ausgabe erreichte ProSieben zwischen 20.15 und 23.05 Uhr im Durchschnitt 0,85 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die einen Marktanteil von 3,6 Prozent Marktanteil ausmachten. Die Gastauftritte von Janin Ullmann und Vanessa Mai verfolgten 0,57 Millionen junge Menschen, dies führte zu einem Marktanteil von 10,8 Prozent. Weil Joko & Klaas das Duell nicht gewannen, sind sie in den nächsten Tagen Adventssänger im Programm.Ski Aggu und Zartmann waren im Anschluss beizu Gast. Die Late-Night-Show führte bei ProSieben noch zu 0,20 Millionen Fernsehzuschauern ab drei Jahren, der Marktanteil wurde auf gruselige 1,7 Prozent taxiert. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,15 Millionen erreicht, das führte zu 6,0 Prozent. Die Wiederholung vonsahen noch 0,14 Millionen Zuschauer ab 00.15 Uhr, Thorsten Legat erreichte bei den jungen Leuten 5,5 Prozent.