Quotennews

Ex-Finanzminister Steinbrück bringt Millionen zu «Markus Lanz»

Fabian Riedner von 04. Dezember 2024, 08:28 Uhr

Im Anschluss an die Reportage «Hochleistung am Herd» ging Markus Lanz mit seiner Sendung on air. Dieser holte sehr starke Werte.

Julia (35) ist eine von nur wenigen Sterneköchinnen in Deutschland. Mitten in der Coronazeit hat sie sich selbstständig gemacht und schnell einen Stern für ihr Gourmetrestaurant geholt. Die «37°»-Dokumentation «Hochleistung am Herd – Zwischen Sterne- und Suppenküche» von Ann-Kristin Danzenbächer und Florian Hellwig erzählte von der Arbeit zwischen Edelstahl. Nur 1,86 Millionen Menschen sahen ab 22.15 Uhr zu, der Marktanteil lag bei mauen 8,8 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,23 Millionen gemessen, das führte zu 4,4 Prozent.



Bei «Markus Lanz» waren 1,93 Millionen Menschen zu Gast. Weil Sandra Maischberger nicht auf Sendung ging, holte Lanz die beste Dienstags-Reichweite seit 1. Oktober (2,28 Millionen). Der Marktanteil lag bei starken 14,6 Prozent. Bei den jungen Menschen kam die Talkshow aus Hamburg auf 0,29 Millionen. Beim jungen Publikum verbuchte die Sendung einen Marktanteil von 10,3 Prozent. Landmaschinenhersteller-Manager Martin Richenhagen, WirtschaftsWoche-Politologin Sonja Álvarez und der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück kamen nach Hamburg.



Das 15-minütige «heute journal update» war für 1,08 Millionen Zuschauer da, der Marktanteil wurde auf 14,1 Prozent beziffert. Bei den jungen Menschen wurden 10,4 Prozent Marktanteil erfasst. Um 01.15 und 00.55 Uhr wurde die Serie «Operation Omerta» wiederholt, die 0,39 und 0,29 Millionen Zuschauer zum

Julia (35) ist eine von nur wenigen Sterneköchinnen in Deutschland. Mitten in der Coronazeit hat sie sich selbstständig gemacht und schnell einen Stern für ihr Gourmetrestaurant geholt. Die «37°»-Dokumentationvon Ann-Kristin Danzenbächer und Florian Hellwig erzählte von der Arbeit zwischen Edelstahl. Nur 1,86 Millionen Menschen sahen ab 22.15 Uhr zu, der Marktanteil lag bei mauen 8,8 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,23 Millionen gemessen, das führte zu 4,4 Prozent.Beiwaren 1,93 Millionen Menschen zu Gast. Weil Sandra Maischberger nicht auf Sendung ging, holte Lanz die beste Dienstags-Reichweite seit 1. Oktober (2,28 Millionen). Der Marktanteil lag bei starken 14,6 Prozent. Bei den jungen Menschen kam die Talkshow aus Hamburg auf 0,29 Millionen. Beim jungen Publikum verbuchte die Sendung einen Marktanteil von 10,3 Prozent. Landmaschinenhersteller-Manager Martin Richenhagen, WirtschaftsWoche-Politologin Sonja Álvarez und der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück kamen nach Hamburg.Das 15-minütigewar für 1,08 Millionen Zuschauer da, der Marktanteil wurde auf 14,1 Prozent beziffert. Bei den jungen Menschen wurden 10,4 Prozent Marktanteil erfasst. Um 01.15 und 00.55 Uhr wurde die Seriewiederholt, die 0,39 und 0,29 Millionen Zuschauer zum ZDF brachte. Die Fernsehstation fuhr schlechte 6,7 und 6,7 Prozent Marktanteil ein. Mit 0,08 und 0,09 Millionen jungen Menschen waren passable 6,3 und 8,4 Prozent möglich.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel