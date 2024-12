Bayern verlieren vor großem Publikum

Quotennews

Die zweite Staffel von «WaPo Elbe» ging am Vorabend los und konnte die Sport-Quoten nicht einholen.

In den vergangenen Jahren traten trat der FC Bayern München mehrfach gegen Bayer 04 Leverkusen an. Im April 2015 sahen 10,22 Millionen Menschen das Viertelfinale der beiden Mannschaften, ehe knapp drei Wochen später der Rekordpokalsieger unter dem damaligen Trainer Pep Guardiola herausflog, 12,87 Millionen Menschen waren dabei. Im Pandemie-Sommer 2020 schalteten 7,01 Millionen Menschen die Begegnung im Pokal an, Bayern sicherte sich den vorerst letzten Pokal-Sieg.Das Erste übertrug am Dienstagabend die Neuauflage, die diesmal im Rahmen des Achtelfinals in der Allianz Arena ausgetragen wurde. 7,46 Millionen Menschen sahen die Partie, die 0:1 für Leverkusen endete. Beim Gesamtpublikum wurden ein Marktanteil von 31,1 Prozent eingefahren, 33,5 Prozent standen bei den jungen Menschen zu Buche. Die AGF Videoforschung registrierte 1,86 Millionen 14- bis 49-jährige Fußball-Fans. Die kurzeninformierten 6,89 Millionen Zuschauer und brachten 26,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen standen 1,85 Millionen sowie 31,0 Prozent auf der Uhr. Die Zusammenfassung ab 23.00 Uhr sahen 3,64 Millionen, das bedeutete 26,1 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,79 Millionen, dies bedeutete 16,1 Prozent.Der Start der zweiten-Staffel erfolgte um 18.50 Uhr. Adnan Maral und Carina Wiese überzeugten als Sami Fares und Maike Junghans 2,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,16 Millionen zu den jungen Zuschauenden gehörten. Die Marktanteile bewegten sich bei 13,5 Prozent bei allen und 4,8 Prozent bei den jungen Menschen.Bereits um 16.10 Uhr sendete Das Erste Live-Sport, schließlich wurde im schwedischen Kontiolahti ein Biathlon-Wettbewerb ausgetragen. Die Männer waren mit dem 15 Kilometer-Lauf im Einzel dran. Den von Christian Dexne begleiteten Lauf sahen 1,89 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 15,9 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,17 Millionen, das führte zu 10,5 Prozent.